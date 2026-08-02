Kock till Nomad

Paradiskompaniet AB / Kockjobb / Luleå
2026-08-02


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Om jobbet
Vi söker nu kock till vår nybyggda bistro, Nomad, belägen på First Camp i Karlsvik, Luleå. På Nomad erbjuder vi en avslappnad miljö där mat och dryck står i fokus. Menyn kombinerar norrländska smaker med inspiration från världens alla hörn. Vi fokuserar på säsongens råvaror och vill handla lokalt.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:
förbereda och tillaga rätter med kvalitet
bidra till utvecklingen av nya rätter och menyer
Vara med i planering och genomförande av konferenser, bröllop och andra event

Vi söker dig som:
har förmåga att arbeta i högt tempo
har god kommunikationsförmåga och samarbetsvilja
är flexibel att arbeta kvällar och helger
har branscherfarenhet och en vilja att utvecklas

Vi erbjuder
en rolig och kreativ arbetsmiljö i en ny och modern restaurang
möjlighet att bli en del av ett härligt och engagerat gäng som brinner för mat, dryck och service.

Är du redo att bli en del av vårt team på Nomad? Skicka din ansökan och CV till oss. Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01
paradisetkarlsvik@gmail.com
E-post: paradisetkarlsvik@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Paradiskompaniet AB (org.nr 556569-9864)
Arcusvägen 110 (visa karta)
975 94  LULEÅ

Arbetsplats
Nomad

Jobbnummer
10017938

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