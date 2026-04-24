Kock till Medborgarhuset i Säffle
Välkommen till oss!
I Säffle kommun både kan, vill och vågar vi. Tillsammans bygger vi en hållbar och demokratisk kommun genom tillit, ansvar och engagemang. Vi i Säffle kommun strävar efter att skapa en dynamisk och inkluderande gemenskap där invånarna känner sig trygga och engagerade, så har vi formulerat vår vision om hur vi vill leva i Säffle 2035.
Beskrivning
Kock till Medborgarhuset i Säffle - säsongsanställning hösten 2026, medmöjlighet till tillsvidareanställning Medborgarhuset i Säffle är Säffle kommuns arena för kultur, möten och upplevelser. Här arrangeras teater, konserter, dans, konferenser, mässor och större evenemang.Under höstsäsongen är verksamheten som mest intensiv, bland annat i samband med Säffleoperans föreställningar då middagar serveras till mellan 200-300 gäster. Säsongen avslutas ofta med uppskattade julbord för större sällskap.Vi är en verksamhet i ständig utveckling med ett engagerat och sammansvetsat team inom kök, servering och arrangemang.
Inför hösten söker Medborgarhuset i Säffle en kock. Tjänsten är en säsongsanställning, med möjlighet till förlängning och på sikt tillsvidareanställning utifrån verksamhetens behov och individens lämplighet.Arbetstiderna är oregelbundna och anpassas efter bokningsläget, med arbete främst under kvällar och helger samt vissa dag- och kvällsevenemang.Publiceringsdatum2026-04-24Dina arbetsuppgifter
Som kock hos oss arbetar du med matlagning till både mindre och större sällskap, upp till cirka 300 personer. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Matlagning till förbokade evenemang såsom teaterbufféer, konferenser, mässor, middagar och julbord
Bakning av fikabröd
Planering, förberedelser och organisering av köksarbetet
Beräkning av portioner samt kostnadsmedveten menyplanering
Inköp och varumottagning
Temperaturkontroller, livsmedelssäkerhet och hygienarbete
Bidra till utveckling av menyer, bufféer, bakverk och pausförsäljning
Rollen kan även innefatta arbetsuppgifter inom bar, servering och kassa, beroende på verksamhetens behov och dina styrkor. Vi arbetar tillsammans och stöttar varandra i det dagliga arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är utbildad kock
Har några års erfarenhet i yrket
Har goda kunskaper i livsmedelshygien och livsmedelssäkerhet
Har erfarenhet av planering och strukturerat köksarbete
Personliga egenskaperFör att trivas i rollen ser vi att du:
Är noggrann, trygg och tar ansvar
Trivs i ett högt tempo och med varierande arbetsbelastning
Är flexibel och har möjlighet att arbeta efter bokningsläget
Är kreativ och vill bidra med egna idéer
Bidrar till en positiv arbetsmiljö och har ett serviceinriktat förhållningssättAnställningsvillkor
Anställningsform: Säsongsanställning med möjlighet till förlängning och tillsvidareanställning
Omfattning: 50-100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Arbetstid: Oregelbunden arbetstid, främst kvällar och helger
Övrigt: Höstsäsongen är högsäsong, övrig tid på året mer sporadiska arbetstillfällen
AnsökanVälkommen med din ansökan via Varbi.
Vi ser fram emot att höra från dig!
För vidare information om våra verksamheter besök: https://www.saffle.se/
Läs mer om Säffle kommuns förmåner på vår karriärsidan.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Ansökan ska skickas via brev till ansvarig chef. Vänd dig direkt till rekryterande chef enligt ovan kontaktuppgifter.
Säffle kommun tillämpar rökfri arbetstid. Vi undanber oss kontakt med annonsförsäljare och övriga media i den här rekryteringen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07 Arbetsgivare Säffle kommun
(org.nr 212000-1900), http://www.saffle.se
Kanaltorget 1 (visa karta
)
661 30 SÄFFLE Arbetsplats
Kulturförvaltningen, Medborgarhuset
