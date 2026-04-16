Kock till måltidsservice
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.Publiceringsdatum2026-04-16Beskrivning
Måltidsservice är en del av serviceförvaltningen och har ca 120 medarbetare i våra 43 offentliga kök. Tillsammans lagar och serverar vi måltider till barn i förskola, elever i skola samt till de äldre inom omsorgen. Vi följer prioriteringen närproducerat, svenskt och ekologiskt när vi gör våra inköp, samt arbetar utifrån en hållbar produktion.
I Värnamo kommun arbetar vi utifrån vår värdegrund:
Oavsett uppdrag, roll och funktion är vår gemensamma uppgift att:
Sätta behov och intresse hos de vi är till för i centrum
Ta ett aktivt ansvar för att utveckla verksamheten och oss själva
Respektera varandras åsikter, roller och funktioner
Verka för att alla ska uppleva arbetsglädje, kunna sätta in sitt arbete i ett större sammanhang, trivas och känna yrkesstolthet
Samverka och ta tillvara varandras kompetenser
Är du vår nya kock till Trälleborgsskolan?
Är du ansvarstagande, noggrann och har god förmåga att planera, strukturera och är flexibel i ditt arbete? Har du öga för de små detaljerna som förhöjer måltidsupplevelsen? Är du en person som gillar att laga mat och som inspireras av att få ta ansvar för hela kedjan från inköp till färdig måltid och vara en del av en miljö där kreativitet står högt på agendan! Brinner du för goda och hållbara måltider och god service!
Då ska du söka denna tjänst!
Under förutsättning att erforderliga beslut fattas har du nu möjlighet att söka tjänsten som kock till Värnamo kommuns kök. Du kommer att arbeta i en verksamhet där vi har en god känsla för måltider, god service och har en stor omsorg kring måltiderna till våra gäster i förskola, skola och till våra äldre. Du rapporterar till ansvarig chef.Dina arbetsuppgifter
Som kock ansvarar du för planering, inköp, tillagning och servering av måltider.
Du har god datavana då det ingår arbete med beställningar och registreringar i kostdataprogram. Som kock ingår även ansvar för egenkontroll, intern administration samt andra förekommande arbetsuppgifter i kök.
Funktionen som kock innebär flexibilitet och kräver hög anpassningsförmåga då uppdraget innebär samarbete med kollegor, kunder och gäster där behov uppstår.
Om arbetsplatsen:
Din placering är i ett skolkök med ett team som tillagar ca 5-600 portioner per dag.Kvalifikationer
Vi söker dig med erfarenhet för mat, måltider och service för de vi är till för! Du har ett stort engagemang och professionalitet för yrket!
Du är kock med relevant utbildning från restaurang och livsmedelsutbildning eller erfarenhet från arbete i storkök/ restaurangkök som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av matlagning och produktion samt god kunskap inom HACCP.
Erfarenhet av kostdataprogrammet Matilda är meriterande.
Du behärskar svenska i både tal och skrift. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser gärna manliga sökanden.
Vi ser också till personlig lämplighet när vi rekryterar.
Vi ser meriterande på erfarenhet som flerårig kock inom kök och restaurang!
I ansökan bifogas cv och personligt brev.Anställningsvillkor
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänstetillsättning.
Serviceförvaltningen. Tillsammans arbetar vi för att ge våra medborgare och medarbetare en god service. Vi ansvarar för måltidsservice till skolor och äldreomsorg, IT och digitalisering, lokalvård, kontaktcenter, intern service, logistik- och tryckeri, fordonsenhet och tolkservice. Läs mer om oss på: Serviceförvaltningen - Värnamo kommun
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo kommun
331 31 VÄRNAMO Arbetsplats
Serviceförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Urban Cederqvist urban.cederqvist@varnamo.se 0370-377522 Jobbnummer
9859482