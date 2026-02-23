Kock till kvarterskrog i Vasastan
Hjalmar & Company AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-02-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hjalmar & Company AB i Stockholm
, Solna
eller i hela Sverige
Haggans Krog i Vasastan ( FD Haga Deli )
Stockholm
Heltid tisdag-lördag 14-22
KockPubliceringsdatum2026-02-23Dina arbetsuppgifter
Vi söker en kock älskar matlagning och vill vara med och utveckla vårt kök
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att laga mat från grunden och stå i köket på kvällarna under service.
Kunna egenkontroller och ha ett bra ekonomiskt tänk gällande kök.
Vi ser gärna att du kan vara md och komma med ideér och förslag på att utvecka vår meny löpande.
Det är också viktigt att vara noggrann, organiserad och kunna jobba genom att hålla rent och snyggt omkring sig även lokalvård och städning är viktigt.
Vi önskar att anställningen ska börja 15:e MarsDina arbetsuppgifter
Laga vällagad mat
Uppläggning
Beställa varor
Mise en place
Ha ekonomisk koll på köksbudjeten
Plocka in varor
Diskning
Hantering enligt livsmedelslagen och gällande egenkontroll
Temperaturkontroller och matprover
Städning
Kartong-/emaballage och sopslängning·
Iordningställande av allt i kök så att det är rent och snyggt vid dagen slut
Vi söker dig som:
Du behöver vara stresstålig, flexibel och noggrann då vi har mycket att göra.
Att kunna ta egna initiativ och vara lösningsorienterad är något vi värdesätter.
Kunna svenska bra i tal & skrift
Vi söker dig som är serviceinriktad då en av restaurangens värdegrunder är gästen i fokus.
Vi vill att du är flexibel, noggrann, stresstålig
Vi ser gärna att du har lätt för att samarbeta och tycker om att lära dig nya saker.
Detta är den perfekta tjänsten för dig som vill ha ett flexibelt och självständigt arbete med utvecklingsmöjligheterna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: kontakt@haggans.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hjalmar & Company AB
(org.nr 556961-6427), https://www.haggans.se/
Hagagatan 18 (visa karta
)
113 48 STOCKHOLM Arbetsplats
Haggans Jobbnummer
9757849