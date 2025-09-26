Kock till Kostverksamheten
2025-09-26
Hos Bodens kommun blir du en del av samhällsutvecklingen och arbetar med lösningar för en hållbar framtid. Du möts av stöd, förtroende och möjlighet att växa - tillsammans med engagerade kollegor.
Vi tror på att våga prova nytt och erbjuder trygga villkor samt ett meningsfullt arbete, både i din yrkesroll och som människa.
Läs mer om vad vi erbjuder på www.boden.se/jobbaiboden
Välkommen till Arbetsmarknad- och utbildningsförvaltningen i Bodens kommun! Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen har ett samlat ansvar för integrations-, arbetsmarknads-, utbildnings- och sysselsättningsfrågor som berör vår kommuns invånare. Förvaltningen ansvarar även för Kulturskolan och kostförsörjningen samt fullgör uppgifter för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i kommunal förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola.
Som medarbetare i vår förvaltning kommer Du ha kompetenta kollegor som visar respekt och tolerans och vars stora engagemang skapar arbetsglädje och stolthet. Tillsammans fokuserar vi på att ständigt förbättra verksamheten.
Inom kostverksamheten tillagar och serverar vi måltider till förskolor, skolor, äldreboenden och hemtjänst i Bodens kommun. I dagsläget är vi ca 75 medarbetare. Hos oss erbjuds Du en stimulerande arbetsplats där vi tillsammans arbetar för att uppfylla vårt övergripande uppdrag att laga god och näringsriktig mat som bidrar till hälsosamma val och långsiktigt goda levnadsvanor för våra barn, elever och äldre. Vårt uppdrag är att skapa goda, säkra och hållbara måltider för våra matgäster, stora som små, så att de känner sig betydelsefulla genom bra service och ett professionellt bemötande.Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Till Kostverksamheten söker vi nu en kock som har samtliga av våra kök i Bodens kommun som sin arbetsplats. Du har din placering på Björknäsgymnasiets kök och utgår därifrån till det kök som för dagen behöver din hjälp.
Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilket kök det gäller. Från att arbeta ensam i ett kök med allt det ansvar som det innebär, till att vara en av flera i nästa kök. Vi har verksamhet inom såväl förskole- skol- och äldreomsorgens kök. Vid behov kan tjänstgöring i ex två olika kök bli aktuellt under samma dag. Ett antal kök har lokalvårdsuppdrag i angränsande lokal för att uppnå heltid.
Arbetsuppgifterna är alla i ett kök förekommande och består bland annat av matlagning, salladsberedning, disk, rengöring, städning, administrativt arbete, portionsstatistik, beställning av livsmedel med mera. I uppgifterna ingår att följa arbetsplatsens rutiner och egenkontroll samt aktiv medverkan inom arbetsplatsens utvecklingsområden.
Hos oss arbetar du måndag fredag dagtid 40 h/v.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad kock, alternativt har annan utbildning i kombination med erfarenhet av arbete i kök, som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du tycker om att arbeta på olika arbetsplatser med mat och människor, har ett gott bemötande och är serviceinriktad. Vi ser gärna att du har erfarenhet av special koster. Vi söker dig som vill vara delaktig i verksamhetens utveckling och strävar efter hög kvalitet och bra service. Du har matgästen i fokus och ser möjligheter i stället för begränsningar. Du har förmåga att planera och prioritera arbetet i köket samt följa kökens rutiner. Du har god datavana vilket behövs i det dagliga arbetet samt vid planering och beställning av livsmedel.
Körkort B och tillgång till egen bil krävs för den här tjänsten. Goda kunskaper i svenska, såväl i tal som skrift är ett krav. Krav på arbetslivserfarenhet: Erfarenhet krävs.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vänligen bifoga examensbevis. Utdrag ur belastningsregistret måstes uppvisas före anställning i förskola och grundskola.
Vi värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning samt mångfald inom alla yrkesområden.
Vi har rökfri arbetstid och vi erbjuder en friskvårdstimme i veckan och ett friskvårdsbidrag.
Via vår hälsoportal kan du som medarbetare boka in dig på olika friskvårdsaktiviteter ex massage, prova-på-träning, föreläsningar mm.
