Kock till karibiskt kök

Restaurang Dragarbrunn AB / Kockjobb / Uppsala
2025-12-19


Visa alla kockjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker, Håbo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Restaurang Dragarbrunn AB i Uppsala

Kock till karibiskt kök

Publiceringsdatum
2025-12-19

Om tjänsten
Vi söker en kock med dokumenterad erfarenhet av arbete i karibiskt kök. Tjänsten innebär tillagning av traditionella karibiska rätter och arbete i ett professionellt restaurangkök.

Dina arbetsuppgifter
Tillagning av karibiska rätter enligt meny
Förberedelse
Planering och hantering av råvaror
Säkerställa hög kvalitet och god hygien i köket

Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete i karibiskt kök (krav)
Kockutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Kunskap om livsmedelshygien
Förmåga att arbeta självständigt och i team

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
E-post: Info@etageuppsala.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Restaurang Dragarbrunn AB (org.nr 556663-5867)
Dragarbrunnsgatan 39 (visa karta)
753 20  UPPSALA

Arbetsplats
Dragarbrunn AB, Restaurang

Jobbnummer
9654427

Prenumerera på jobb från Restaurang Dragarbrunn AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Restaurang Dragarbrunn AB: