Kock till karibiskt kök
2025-12-19
Om tjänsten
Vi söker en kock med dokumenterad erfarenhet av arbete i karibiskt kök. Tjänsten innebär tillagning av traditionella karibiska rätter och arbete i ett professionellt restaurangkök.Dina arbetsuppgifter
Tillagning av karibiska rätter enligt meny
Förberedelse
Planering och hantering av råvaror
Säkerställa hög kvalitet och god hygien i köketKvalifikationer
Erfarenhet av arbete i karibiskt kök (krav)
Kockutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Kunskap om livsmedelshygien
Förmåga att arbeta självständigt och i team Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang Dragarbrunn AB
Dragarbrunnsgatan 39
753 20 UPPSALA Arbetsplats
Dragarbrunn AB, Restaurang Jobbnummer
9654427