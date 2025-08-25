Kock till Hotel & Restaurang Moskogen
Leksand Resort AB / Kockjobb / Leksand Visa alla kockjobb i Leksand
2025-08-25
, Gagnef
, Rättvik
, Borlänge
, Falun
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Leksand Resort AB i Leksand
, Orsa
, Stockholm
eller i hela Sverige
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Som kock hos oss på Moskogen får du möjligheten att skapa kulinariska upplevelser för våra gäster, framförallt i lunchrestaurangen men ibland också vid middagar, evenemang och catering.
• Du förbereder och tillagar måltider av hög kvalitet
• Arbetar tillsammans med övrig kökspersonal för att säkerställa en smidig och effektiv lunch-/middagsservering
• Ansvarar över att hålla köket rent och organiserat samt följa gällande krav för livsmedelssäkerhet
• Bedömer behovet av råvaror och gör beställningar
• Menyplanering
• Deltar i planering och utförande av cateringtjänster och evenemangPubliceringsdatum2025-08-25Profil
För att lyckas som kock hos oss har du minst 3 års erfarenhet av kockyrket i en liknande verksamhet. Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann och strukturerad i ditt arbete. Du är självgående och van vid att ta eget ansvar, samtidigt som du är trygg med att samarbeta nära kollegor i kök och servis. Du är prestigelös och trivs i team, delar gärna med dig av dina kunskaper och ser vikten av att bidra till ett positivt arbetsklimat. Du har goda kunskaper i svenska och/eller engelska. Du är helt enkelt en härlig lagspelare som vill bli en del av vår fina gemenskap.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Vad kan vi erbjuda?
En viktig roll i vårt köksteam på Moskogen med positiva kollegor. Arbetstider varierar efter hotellets öppettider samt bokade middagar så det förekommer arbete dagtid, kvällstid och helger. Då vi är en del av en koncern hjälper vi självklart varandra över gränserna när det behövs. Anställningen är en tillsvidareanställning på 100%, provanställning tillämpas. Individuell lönesättning. Övriga villkor enligt kollektivavtal med Visita-HRF Gröna riksavtalet. Friskvårdsbidrag.Om företaget
Moskogen är ett anrikt hotell med både personlighet och hjärta som tagit emot gäster sedan 1950-talet. Hotellet ligger strax utanför centrala Leksand med lingonris och skogen runt hörnet. Moskogen erbjuder klassiska matupplevelser, boende i mysiga timrade hotellstugor samt möjligheter till avkoppling och träning. Hotellet är även en inspirerande miljö för möten och evenemang.
Moskogen är en del av Leksand Resort-koncernen som även driver följande verksamheter:
Mat vid Siljan, som driver en omfattande restaurang- och cateringverksamhet, bland annat i Tegera Arena samt på Leksand Sommarland och Leksand Resort
Leksand Sommarland, en vatten- och nöjespark med 46 attraktioner
Leksand Resort med 237 stugor, över 400 campingtomter, glampingtält och uthyrbara husvagnar
Tillsammans är vi närmre 40 helårsanställda och under sommarsäsongen är vi över 400 personer som arbetar inom koncernen. Vi erbjuder våra gäster kvalitativa upplevelser inom boende, aktiviteter, mat och dryck. Vi har boenden från tält till lyxiga stugor i natursköna miljöer, vi har utmanande aktiviteter och nervkittlande attraktioner och vi erbjuder allt från en snabb lunch till en mer komponerad meny. Leksand Resort ägs sedan mars 2022 av Sveriges ledande campingkoncern First Camp.
Du kan söka jobbet direkt från mobilen genom att svara på ett antal frågor - inget CV eller personligt brev behövs i ett första läge. CV kommer begäras i steg 2 i rekryteringsprocessen. Allt går snabbt och smidigt på bara några minuter. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Leksand Resort AB
(org.nr 556217-6577) Kontakt
Rosanna Joners rosanna.joners@leksandresort.se Jobbnummer
9472990