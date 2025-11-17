Kock till härliga artonnittiosju
Elite Hotels Of Sweden AB / Kockjobb / Umeå
2025-11-17
Stefan heter jag och jobbar som kökschef på artonnittiosju, nu behöver vi utöka vårt team , och jag söker en kock som brinner för att laga mat, ser gästen i fokus och vill att varje upplevelse för våra gäster ska vara ett minne att bevara, vår härliga restaurang som ligger i hjärtat av Elite Hotel Mimer jobbar för att alltid vara platsen där goda minnen skapas, är du den vi söker?
Att jobba som kock måste börja i att du brinner för matlagning och skapandet av spännande smakkombinationer. Men yrket innebär så mycket mer, allt handlar inte om kreativitet utan också om logistik, planering, ekonomi och teamwork!
Oavsett restaurang så känns köket som en plats där man kan samla olika styrkor som sedan lär av varandra - så har jag alltid velat ha det hos oss. Jag vill att du ska kliva in och bidra - men jag kräver inte att du är stark i alla områden, jag vill att du ska känna att du lär dig något hos oss, att du kan utmanas och utvecklas.
Som restaurang på ett hotell har vi en verksamhet som nästan pågår dygnet runt, det innebär också att vi jobbar med så mycket mer än en a la carte. Vi får jobba med stora beställningar så väl som med avsmakningsmenyer och det sker varje vecka.
Vi jobbar i ett nytt, fräscht kök som är öppet ut mot restaurangen så att vi alltid har kontakt med servisen, kontroll över matsalen och så att våra gäster får se både oss och vår matlagning.
Jag vill att du delar våra värderingar - så du är:
Ödmjuk och nyfiken - du vill utvecklas
Självgående och tar egna initiativ
Stark teamplayer
Trivs i högt tempo
Sök nu och berätta för oss - vad är din styrka och vad kommer du bidra med?
Praktikaliteter:
Start: Januari 2026
Tjänstegrad: 100%
Arbetstider: Varierande dag/kväll/helg.
Lön: enligt överenskommelse
För frågor om tjänsten Kökschef Stefan Sturesson, stefan.sturesson@elite.se
, 070-2839330
Sista dag att ansöka är Urval kommer ske löpande, vi rekommenderar därför att du inte väntar med din ansökan!
