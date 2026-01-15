Kock till Event & Fest på Slottskrogen!
Nacka Gourmet & Catering KB / Kockjobb / Tyresö
2026-01-15
Nu söker vi kock, gärna med erfarenhet av event och fest. Tjänsten är deltid till heltid.
Arbetet är både på kvällar, helger och vardagar.
Som en del av Nacka Gourmet & Catering har vi event runt om på våra fyra enheter. Framförallt söker vi någon som ska vara stationerad på Tyresö Slottskrog där vi håller till i den västra flygeln, men arbete förekommer på andra enheter i koncernen.
Vi arrangerar allt ifrån bröllopsfester till dopfika, gruppluncher, konferenser och middagsbjudningar.
Vi ser gärna att du:
Är ansvarstagande, lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta.
Kan arbeta både själv och i grupp.
Trivs i både kallkök och varmkök.
Kan planera och utföra en sedvanlig mise en place inför event.
Kan beställa varor.
Inte har några problem med sedvanlig köksstädning och diskning.
Kan arbeta i köksservicen under eventen.
Följer rutiner och arbetar efter HACCP samt andra lagar och regler.
Är flexibel men drivs för struktur.
Kan arbeta i högt tempo men också ser vad som behöver utföras när det är lugnare.
Arbetstider:
Kan variera beroende på eventets omfattning, det kan vara allt från frukost till stängning av ett event kring 02:00. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
E-post: event@tyresoslottskrog.se Omfattning
Arbetsgivare Nacka Gourmet & Catering KB
Kyrkvägen 3
135 60 TYRESÖ
)
135 60 TYRESÖ Arbetsplats
Tyresö Slottskrog Kontakt
Liselotte Sjöberg Whittaker event@tyresoslottskrog.se Jobbnummer
9685824