Kock till behandlingshemmet Ekeliden
Region Kronoberg, Psykiatri rehab hab / Kockjobb / Växjö Visa alla kockjobb i Växjö
2026-02-09
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kronoberg, Psykiatri rehab hab i Växjö
, Tingsryd
, Ljungby
eller i hela Sverige
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Välkommen till verksamhetsområde psykiatri, rehab och hab! Vårt uppdrag är att erbjuda alla invånare i Kronobergs län specialiserad psykiatrisk vård, rehabilitering och habilitering. Vården ska bedrivas i samverkan med andra aktörer inom och utanför Region Kronoberg, med sammanhållen vårdkedja och patientens delaktighet i fokus. Vi vill skapa goda förutsättningar för att våra patienter ska få rätt vård och behandling av bästa möjliga kompetens.
Ekeliden tillhör specialistpsykiatrin och är ett vård- och behandlingshem för vuxna kvinnor och män, som har ett skadligt bruk eller beroende av alkohol, narkotika och/eller läkemedel. Hos oss arbetar behandlare, KBT-terapeut, läkare, sjuksköterskor, kockar och vårdenhetschef. Ekeliden ligger i Tingsryd 4,5 mil söder om Växjö.
Vi har eget kök och söker nu en kock. Vi ser fram emot din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-09Arbetsuppgifter
Ekeliden har ett eget familjärt kök där vi lagar frukost, lunch och middag till klienter och medarbetare. Vi lagar husmanskost med kreativitet och omsorg om såväl klienter som miljön. Vårt kök har ett gott rykte och vi sätter stort värde i de måltider som serveras.
Köket på Ekeliden har två kockar som ansvarar för köket. Tillsammans är ni delaktiga i att klienterna får bra mat och bra bemötande. Du kommer att vara involverad i måltidsplanering, köksdrift samt beställning av varor.
Tillsammans med övriga medarbetare på Ekeliden månar vi om kvalitet i verksamheten, en god arbetsmiljö och trivsel för våra klienter där maten och näringen har stor betydelse för tillfrisknandet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad kock. Du har förmåga att arbeta självständigt då arbetet även innebär ensamarbete i köket. Din värdegrund stämmer väl överens med alla människors lika rättigheter.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Erfarenhet meriteras.
Inför anställning begär arbetsgivaren utdrag ur misstanke- och belastningsregistret, vilket ska godkännas.
ÖVRIGT
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 65/2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065) Arbetsplats
Region Kronoberg, Psykiatri rehab hab Kontakt
HR-konsult
Julia Ernstsson julia.ernstsson@kronoberg.se 0470-586982 Jobbnummer
9729851