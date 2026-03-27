Kock till behandlingshem
Tursbo Rehab AB / Kockjobb / Vaggeryd Visa alla kockjobb i Vaggeryd
2026-03-27
, Gnosjö
, Aneby
, Jönköping
, Sävsjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tursbo Rehab AB i Vaggeryd
, Gnosjö
, Värnamo
eller i hela Sverige
Tursbo Rehab söker nu en kock/köksansvarig för vikariat under sommaren. Därtill kan extrapass vid behov komma att bli aktuellt. Våra behandlingshem, belägna i Kulltorp och Åker tar emot vuxna män, 20-65 år för behandling av beroende, kriminalitet och ofta i kombination med psykisk ohälsa. Vi arbetar med 12-stegsprogrammet som behandlingsteoretisk grund men med inslag av KBT.
Därtill har vi sjuksköterska, psykologer och psykiater knutna till våra verksamheter. Klienterna är i huvudsak placerade av Kriminalvård och Socialtjänst men även LVM förekommer.
Vi söker nu en vikarierande kock/köksansvarig på 100%. Arbetet omfattar daglig matlagning, lunch och kvällsmat till ca 30 personer. Därtill ingår i ansvarsområdet planering av matsedel, beställning och inköp utifrån budget, städning och hygien utifrån gällande livsmedelsregler samt givetvis socialt umgänge med verksamhetens klienter och övrig personal.
Med mycket mera!
Du behöver:
Ha en god människosyn och värna om att alla ska få bästa tänkbara bemötande och behandling under tiden hos oss
Ha god förmåga till gränssättning och arbeta med utgångspunkt i personlig men inte privat
Kunna arbeta självständigt och kunna ansvara för planering samt genomförande av kökets alla uppgifter.
Laga oerhört god mat och förespråka mat från grunden framför halvfabrikat.
Ha god ekonomisk förmåga och förmåga att laga god, varierad och näringsrik mat inom ramen för en fast budget.
Värna renlighet och kökshygien och se såväl daglig- som veckostädning som självklara arbetsuppgifter.
Sprida glädje och positivitet på jobbet
Ha B-körkort för manuell växellåda
Inte förekomma i Belastningsregistret avseende påföljder/domar på minst 5 år
Vid egen beroendeproblematik minst 5 års drogfrihet/nykterhet
Du får:
En varm, familjär arbetsplats med underbara kollegor
Möjlighet till ett självständigt och kreativt arbete.
Arbeta med fantastiska människor varav några med säkerhet kommer att stanna i hjärtat föralltid
En arbetsplats med aktivt arbetsmiljöarbe, tydliga rutiner och policys
Transparant och öppet arbetsklimat.
Arbetstider: Dagtid 8-16.30
Meriterande:
Relevant utbildning inom storkök
Erfarenhet av liknande arbete/målgrupp
Tillträde enligt överrenskommelse. Skriv gärna i ansökan när du är tillgänglig för start/introduktion.
Låter detta intressant, vänta inte med din ansökan, intervjuer och rekrytering sker löpande så länge annonsen ligger ute. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
E-post
E-post: cecilia.kristoffersson@tursborehab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tursbo Rehab AB
(org.nr 556553-7270), http://www.tursborehab.se
Åker behandlingshemmet (visa karta
)
568 92 SKILLINGARYD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Tf. Enhetschef
Cecilia Kristoffersson cecilia.kristoffersson@tursborehab.se 0708386232 Jobbnummer
9825347