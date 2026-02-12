Kock till AnstaltHäkte Hinseberg, semestervikariat
Kriminalvården, Anstalten Hinseberg / Kockjobb / Lindesberg Visa alla kockjobb i Lindesberg
2026-02-12
, Nora
, Örebro
, Ljusnarsberg
, Skinnskatteberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Anstalten Hinseberg i Lindesberg
, Örebro
, Arboga
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om anstalten Hinsebergs verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/hinseberg/#verksamhet
Verksamhetsområdet Hinseberg är belagt i utkanten av Frövi, omkring tre mil nordost om Örebro och består av en anstalt och ett häkte. Till Hinseberg kan det på helger och kvällar vara svårt med kollektivtrafiken. Verksamhetsområdet ligger ca 1,5 kilometer gångväg från närmsta resecentrum. Är du bilburen parkerar du på vår personalparkering som ligger nära området.
Vi söker dig som redan nu vet att du vill göra skillnad sommaren 2026. Hos oss får du vara del av något större- vårt gemensamma uppdrag för ett tryggare samhälle. Sök till oss för att få ett värdefullt sommarjobb som du kommer ha med dig resten av livet!Publiceringsdatum2026-02-12Arbetsuppgifter
Som kock lagar du i första hand mat till intagna på anstalten, men i viss mån även till personalen. Arbetsuppgifterna som är förekommande är sedvanliga uppgifter inom storkök, så som planering, inköp, tillhandahållning av livsmedel för frukost samt lagar lunch och middag. I arbetsuppgifterna ingår även städning av kökets lokaler, disk samt egenkontroll i enlighet med gällande lagstiftning. Tillagning av dietkost och annan särskild kost förekommer. Arbetet sker i samverkan med personal i andra funktioner.
Det finns chans till timanställning både före ochefter sommarvikariatet.Kvalifikationer
Som kock är det viktigt att du är trygg, stabil och har självinsikt. Du är lugn och kontrollerad i stressade situationer och samarbetar bra med andra människor. Det är också viktigt att du har ett gott omdöme, kan samarbeta bra med andra och tar ansvar för dina uppgifter.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Restaurang- eller storhushållsutbildning på gymnasienivå alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av att arbeta i storkök
* Erfarenhet av att arbeta med egenkontroller
* Relevanta språkkunskaper
* Erfarenhet av att arbeta med specialkost
* B-körkort
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Vi jobbar med löpande urval.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C304977". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Anstalten Hinseberg Kontakt
Kriminalvårdsinspektör
Mikael Haapala 0772280800 Jobbnummer
9737842