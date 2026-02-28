Kock till äldreomsorgen
Höganäs kommun Teknik- och Fastighetsförvaltningen / Kockjobb / Höganäs Visa alla kockjobb i Höganäs
2026-02-28
Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för kommunens tekniska skötsel. Det innebär till exempel byggnation, anläggning och underhåll. Med stort hjärta tar vi hand om Kullahalvön - från pulsen i stadsgator till gröna parkoaser, ståtliga fastigheter, skratten på lekplatser och känslan på stränderna. Vi är också navet för intern service, från högkvalitativ matlagning till skinande rena lokaler.
I Höganäs kommunkoncern finns en lokal passion och en framåtanda. Nu är vi på jakt efter fler hjärtliga samhällsbyggare som gör vardagen för kommunens invånare lite bättre, idag och varje morgondag. Hos oss i Höganäs skapar du mening på din arbetsplats och levererar verklig nytta till samhället.Publiceringsdatum2026-02-28Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad och flexibel poolkock till våra äldreomsorgskök.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 %, med arbetstid dagtid måndag - söndag. I schemat ingår helgtjänstgöring varannan helg.
Som poolkock har du din bas i ett av våra kök men arbetar där behovet är som störst. Du ersätter ordinarie personal vid sjukdom, tjänstledighet eller andra tillfälliga behov. Perioderna kan variera från enstaka dagar till längre uppdrag. Våra kök består av samspelta team som tillsammans skapar en trygg, trivsam och hållbar måltidsverksamhet.
Som poolkock i äldreomsorgen kommer du bland annat att:
* Tillaga frukost, lunch, kvällsmat, mellanmål och baka
* Tillaga specialkost och konsistensanpassad kost
* Beställa, förbereda och planera råvaror för måltider
* Följa rutiner för livsmedelshygien, egenkontroll och kvalitet
* Samarbeta med kollegor och vårdpersonal
I Höganäs kommuns måltidsverksamhet ingår:
Ett tillagningskök på gymnasiet, sex tillagningskök på grundskolorna, ett tillagningskök på förskola, tre tillagningskök inom äldreomsorgen, tio mottagningskök på förskolorna och restaurang Nyfiket i stadshuset.
Inför anställning behöver du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola eller förskola. Detta beställs via polisen.se.
Förresten - har du sett vår andra annons? Den är för dej som hellre vill stå stadigt på ett ställe där du lär känna både eleverna och kollegorna och där varje måltid gör skoldagen lite bättre? Bli vår kock i skolkök! Tryggt, men långt ifrån tråkigt. Är du intresserad av den andra tjänsten som skolkock, in och sök - det är en separat annons!Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har kockutbildning och minst tre års erfarenhet
* Är trygg i din roll och snabbt kan anpassa dig till nya miljöer
* Har erfarenhet av olika typer av kök och lätt att ta till dig nya rutiner
* Har god kunskap om konsistensanpassad mat och allergikost inom äldreomsorgen
* Är självständig, serviceinriktad och har ett gott öga för kvalitet och svensk husmanskost
* Har god datorvana
* Är strukturerad, kommunikativ och flexibel
* Trivs med att arbeta i en miljö med äldre personer
* Har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
ÖVRIGT
"Höganäs kommun ska i alla sina rekryteringar sträva mot en jämnare fördelning mellan könen och en ökad representation av övriga olikheter inom kommunens olika verksamheter" - så står det i våra "Aktiva åtgärder för jämställdhet och mångfald". Det är inte alltid enkelt, men vi jobbar för detta varje dag.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess i Höganäs kommun använder vi rekryteringsverktyget Offentliga Jobb/Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Offentliga Jobb genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
