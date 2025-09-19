Kock storkök
2025-09-19
Robertsfors kommun är kustkommunen med öppenhet mellan människor, idéer och platser. Här bor och arbetar människor för att få ut ännu mer av livet. Robertsfors kommun står inför en historiskt expansiv period med sitt attraktiva läge mellan städerna Skellefteå och Umeå. Längs norrlandskusten satsas miljardbelopp i investeringar på både infrastruktur och i företagsetableringar, vilket innebär spännande utvecklingsmöjligheter för Robertsfors kommun.
Robertsfors har den mindre kommunens fördel, nämligen närheten mellan människor och till beslutsfattare. Kommunen är dessutom inom bekvämt pendlingsavstånd från de större grannkommunerna Umeå och Skellefteå och är en del av Umeåregionen. När Norrbotniabanan är färdigställd, med sitt resecentrum i centrala Robertsfors halveras pendlingstiden mellan Robertsfors och grannstäderna. Robertsfors kommun har drygt 750 månadsanställda.
Beskrivning av verksamheten
Kommunens måltidsverksamhet består av åtta kök som tillagar och serverar ca 1 500 portioner per dag till äldreomsorg, förskola och skola.
Nu söker vi en kock med hemvist Robertsfors Centralkök. Efterhand kommer det förekomma arbete i andra kök inom kommunen. Vi söker en engagerad kock som är flexibel och kan anpassa sig till olika miljöer.
Ditt uppdrag
Arbetsuppgifterna består av sedvanliga kockuppgifter med beredning och tillagning av måltider. Även tillagning av specialkoster och konsistensanpassad kost ingår. Grönsaksberedning, diskning samt städning förkommer i uppgifterna. Det förekommer även uppgifter som att packa portionslådor och varor.
Din kompetens och erfarenhet
Du ska ha genomgått Kock-/Storköksutbildning eller ha annan utbildning som vi bedömer som likvärdig. Du ska ha kunskaper att tillaga specialkost och konsistenanpassad kost, datavana samt goda kunskaper i svenskt tal och skrift.
Om du dessutom har erfarenhet av att arbeta i storhushållskök och kunskaper om livsmedelshygien så är du en idealisk kandidat för vår verksamhet.
Är det här du?
Trivs du i en dynamisk miljö där samarbete och service står i fokus? Då kan detta vara möjligheten för dig! I Robertsfors kommun söker vi dig som är:
- Flexibel och kan hantera varierande arbetsuppgifter med lätthet.
- Stabil i ditt arbete och kan hålla hög kvalitet under press.
- En teamspelare som älskar att samarbeta med andra för att skapa fantastiska maträtter.
- Serviceinriktad och värdesätter att tillfredsställa våra gästers smak och behov.
Vi ser fram emot att höra från dig och hoppas att du är redo att skapa kulinariska upplevelser tillsammans med oss!
Vi erbjuder dig
Att arbeta i Robertsfors kommun innebär att du blir en del av en organisation i ständig utveckling och framåtrörelse. Våra medarbetare är vår absolut viktigaste resurs och vi värdesätter dig för just din unika kompetens och erfarenhet.
Som anställd hos oss får du en trygg anställning, en god arbetsmiljö och möjlighet att utvecklas i en bred organisation. Du får också ta del av flera förmåner:
- Friskvårdsbidrag
- Möjlighet till semesterväxling
- Gratis simning en gång i veckan på kommunens badhus
- Semester enligt gällande avtal
- Tjänstepension (AKAP-KR) och sjukförsäkring (AGS-KL)
Anställningen
Tillsvidareanställning, 100%. Arbetstiden är förlagd dagtid och tjänsten innebär arbete var tredje helg enligt schema.
Om din ansökan
Vill du veta mer om vår rekryteringsprocess? https://robertsfors.infocaption.com/730.guide
Robertsfors kommun tillämpar kompetensbaserad rekrytering, vilket innebär att kompetenserna ska vara i fokus genom hela rekryteringsprocessen. Detta minimerar risken för diskriminering och ökar träffsäkerheten i matchningen mellan tjänst och kandidat.
Robertsfors kommun tillämpar kompetensbaserad rekrytering, vilket innebär att kompetenserna ska vara i fokus genom hela rekryteringsprocessen. Detta minimerar risken för diskriminering och ökar träffsäkerheten i matchningen mellan tjänst och kandidat.

Robertsfors kommun har valt att ta bort personligt brev och CV i ansökan till våra lediga tjänster. I stället ställer vi vid ansökan ett antal urvals- och kvalificeringsfrågor som ser till den sökandes intresse, motivation och hur väl denne matchar med tjänstens kravprofil. Beslutet grundar sig i att vi vill främja objektivitet i våra rekryteringar, rättvisa i hur personer som söker bedöms och undvika diskriminering.
Har du skyddad identitet kontaktar du HR-konsult Elin Isaksson, 0934-14099, så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
