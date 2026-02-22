Kock sökes till Viljan Tallbackagården
Om Viljan Tallbackagården
Viljan Tallbackagården är belägen i ett naturskönt område i Taberg, strax utanför Jönköping. Verksamheten erbjuder en hemlik och trygg miljö för vuxna män och kvinnor från 20 år och uppåt med psykiska funktionsnedsättningar, såsom psykossjukdomar, affektiva sjukdomar, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) samt viss samsjuklighet. Viljan Tallbackagården har totalt 24 platser. Av dessa är 17 korttidsplatser med boende i kollektiv form och 7 platser är BmSS-platser med egna lägenheter.
Vårt arbetssätt är motiverande och stödjande, med stort fokus på att bygga tillitsfulla relationer för att främja delaktighet och trygghet. Arbetet utgår från uppdraget från placerande myndighet, där klienten - tillsammans med och med stöd av sin kontaktperson - deltar i att utforma, genomföra och följa upp individuella stödinsatser.
I verksamheten finns ett tvärprofessionellt team bestående av biträdande verksamhetschef, sjuksköterska, arbetsterapeut, stödassistenter/stödbiträden, husmor/kock samt vaktmästare. Specialistläkare finns knuten till verksamheten på konsultbasis.
Om rollen som kock på Viljan Tallbackagården
Huvudsakliga arbetsuppgifter: Matlagning: Tillaga lunch och middag, ofta från grunden, samt förbereda helgmat. Tillagning av dietkost och annan särskild kost förekommer. Ansvar: Inköp av varor, städning och kökets hygien enligt egenkontroll. Planerar matsedel med en näringsrik och varierad kost Klientkontakt: Vi söker en person med förmåga att bemöta människor på ett respektfullt sätt och som är glad och utåtriktad samt ser det som en självklarhet att vid behov låta våra klienter vara delaktiga i köket.
Publiceringsdatum2026-02-22Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, stabil och har god självinsikt. Med ett lyhört och respektfullt bemötande bygger du goda samarbeten och trivs med att samarbeta med både kollegor och klienter.
Vi ser att du har god samarbetsförmåga, är serviceinriktad och tycker om att arbeta tillsammans med såväl kollegor som klienter. Vi önskar även att du är noggrann, flexibel och att du kan arbeta strukturerat samt organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. Vi söker en person med kockutbildning och med vana från storhushåll, som även kan laga special- och vegetarisk/vegansk kost. Tidigare erfarenhet av arbete i storkök är ett krav, då tjänsten förutsätter att du kan arbeta strukturerat, självständigt och med god ekonomisk medvetenhet för att hålla tilldelad budget.
Du behåller lugnet även i pressade situationer och agerar med gott omdöme. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och bidrar aktivt till en positiv och professionell arbetsmiljö.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Relevant utbildning inom området
Dokumenterad erfarenhet av liknande arbete
God datorvana, erfarenhet av dokumentation.
B-körkort
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Anställningsvillkor
Roll: Kock/köksansvarig
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Arbetstid: Måndag till fredag
Tillträde: Enligt överenskommelse
Kollektivavtal: Vi är kollektivavtalsbundna till Vårdföretagarna/Kommunal, Bransch E.
Vad kan vi erbjuda dig?
Viljan är en del av Attendo, en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benify.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag 2026-03-31 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Viljan/Attendo
Viljan är en del av Attendo, som är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom IOF. Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Om du vill vara med och hjälpa människor att ta nästa positiva steg i livet så är Viljan arbetsplatsen för dig.
Välkommen med din ansökan!Tillsammans för en bättre morgondag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Carin Hinas tfn: 070 872 92 71 eller carin.hinas@viljan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7274341-1855104". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Viljan Individ och Familj AB
(org.nr 556477-8958), https://viljaniof.teamtailor.com
Södra Vägen 1 (visa karta
)
562 41 TABERG Arbetsplats
Viljan Jobbnummer
9756408