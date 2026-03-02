Kock sökes till restaurang i Årstaberg

Love Italy AB / Kockjobb / Stockholm
2026-03-02


Visa alla kockjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Love Italy AB i Stockholm

Kock sökes till restaurang i Årstaberg
Flytande svenska är ett krav

Arbetsgivare: Piatto Fresco (Årstaberg)
Plats: Årstaberg, Stockholm (5 min från pendeltågsstation)
Omfattning: Heltid / enligt överenskommelse
Start: Enligt överenskommelse

Om verksamheten:
Restaurangen har varit verksam i två år och serverar idag italiensk pizza, pasta och salladsrätter. Verksamheten kommer byta inriktning och är i en uppbyggnadsfas med nytt koncept och bredare meny.

Vi söker därför en serviceinriktad, erfaren och kreativ kock som vill vara delaktig i utvecklingen av den nya inriktningen.

Publiceringsdatum
2026-03-02

Dina arbetsuppgifter
* Förberedelse av råvaror
* Tillagning av mat
* Planering och utveckling av meny
* Säkerställa kvalitet, hygien och struktur i köket
* Samarbete med övrig personal

Kvalifikationer
* Dokumenterad erfarenhet som kock
* Kunskap och erfarenhet av paradrätter från olika kök
* God kännedom om livsmedelshygien
* Förmåga att arbeta självständigt
* Kreativ och lösningsorienterad

Meriterande:
* Erfarenhet av att delta i uppstart eller konceptutveckling

Dina personliga egenskaper
* Ansvarstagande
* Strukturerad
* Samarbetsvillig
* Engagerad

Ansökan skickas till:
Miki.Mladenovic@mail.com

Eller ring 070-990 40 00

Urval sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: miki.mladenovic@mail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Love Italy AB (org.nr 559314-6094)
Årsta Skolagränd 8 (visa karta)
117 55  STOCKHOLM

Jobbnummer
9769947

Prenumerera på jobb från Love Italy AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Love Italy AB: