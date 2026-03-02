Kock sökes till restaurang i Årstaberg
Love Italy AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-03-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Love Italy AB i Stockholm
Kock sökes till restaurang i Årstaberg
Flytande svenska är ett krav
Arbetsgivare: Piatto Fresco (Årstaberg)
Plats: Årstaberg, Stockholm (5 min från pendeltågsstation)
Omfattning: Heltid / enligt överenskommelse
Start: Enligt överenskommelse
Om verksamheten:
Restaurangen har varit verksam i två år och serverar idag italiensk pizza, pasta och salladsrätter. Verksamheten kommer byta inriktning och är i en uppbyggnadsfas med nytt koncept och bredare meny.
Vi söker därför en serviceinriktad, erfaren och kreativ kock som vill vara delaktig i utvecklingen av den nya inriktningen. Publiceringsdatum2026-03-02Dina arbetsuppgifter
* Förberedelse av råvaror
* Tillagning av mat
* Planering och utveckling av meny
* Säkerställa kvalitet, hygien och struktur i köket
* Samarbete med övrig personalKvalifikationer
* Dokumenterad erfarenhet som kock
* Kunskap och erfarenhet av paradrätter från olika kök
* God kännedom om livsmedelshygien
* Förmåga att arbeta självständigt
* Kreativ och lösningsorienterad
Meriterande:
* Erfarenhet av att delta i uppstart eller konceptutvecklingDina personliga egenskaper
* Ansvarstagande
* Strukturerad
* Samarbetsvillig
* Engagerad
Ansökan skickas till:Miki.Mladenovic@mail.com
Eller ring 070-990 40 00
Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: miki.mladenovic@mail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Love Italy AB
(org.nr 559314-6094)
Årsta Skolagränd 8 (visa karta
)
117 55 STOCKHOLM Jobbnummer
9769947