Kock sökes till asiatisk restaurang

Crosseat AB / Kockjobb / Norrköping
2025-09-07


Visa alla kockjobb i Norrköping, Söderköping, Finspång, Linköping, Katrineholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Crosseat AB i Norrköping

Vi är en populär asiatisk restaurang som erbjuder ostasiatiska maträtter . Vårt mål är att ge våra gäster en autentisk smakupplevelse med hög kvalitet på både mat och service.

Publiceringsdatum
2025-09-07

Dina arbetsuppgifter
Tillaga asiatiska rätter enligt våra recept och kvalitetskrav
Förbereda råvaror, sköta matlagnings stationer
Säkerställa god hygien och ordning i köket
Samarbeta med kollegor i ett högt tempo
Bidra till en positiv arbetsmiljö

Kvalifikationer
Erfarenhet av asiatisk matlagning är meriterande, men inget krav
Du är noggrann, stresstålig och ansvarstagande
Kan arbeta både självständigt och i team
Språk kunskaper : Svenska , vietnamesiska eller kinesiska
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: ting58132@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "söker jobb".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Crosseat AB (org.nr 559423-3453)
Finspångsvägen 65 (visa karta)
602 13  NORRKÖPING

Kontakt
Ting Huang
ting58132@gmail.com
0707589338

Jobbnummer
9496005

Prenumerera på jobb från Crosseat AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Crosseat AB: