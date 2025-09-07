Kock sökes till asiatisk restaurang
Crosseat AB / Kockjobb / Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
i hela Sverige
Vi är en populär asiatisk restaurang som erbjuder ostasiatiska maträtter . Vårt mål är att ge våra gäster en autentisk smakupplevelse med hög kvalitet på både mat och service.Publiceringsdatum2025-09-07Dina arbetsuppgifter
Tillaga asiatiska rätter enligt våra recept och kvalitetskrav
Förbereda råvaror, sköta matlagnings stationer
Säkerställa god hygien och ordning i köket
Samarbeta med kollegor i ett högt tempo
Bidra till en positiv arbetsmiljöKvalifikationer
Erfarenhet av asiatisk matlagning är meriterande, men inget krav
Du är noggrann, stresstålig och ansvarstagande
Kan arbeta både självständigt och i team
Språk kunskaper : Svenska , vietnamesiska eller kinesiska
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: ting58132@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "söker jobb". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Crosseat AB
(org.nr 559423-3453)
Finspångsvägen 65 (visa karta
)
602 13 NORRKÖPING Kontakt
Ting Huang ting58132@gmail.com 0707589338 Jobbnummer
9496005