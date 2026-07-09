Kock sökes Heltid på Brother Tuck på Södermalm
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2026-07-09
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Kock sökes – Heltid på Brother Tuck på Södermalm
Brother Tuck är en klassisk och välbesökt pub på Södermalm med fokus på god mat, bra service och en varm atmosfär. Vi söker nu en kock för att bygga på vårt team.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av arbete i restaurangkök
Är självgående och stresstålig
Har känsla för kvalitet och tempo
Trivs i ett mindre team med högt tempo och bra stämningPubliceringsdatum2026-07-09Dina arbetsuppgifter
Förberedelse och tillagning av mat
Service under lunch och kväll
Städning och ordning i köket
Egenkontroll och rutiner enligt hygienkrav
Vi erbjuder:
Ett stabilt och familjärt arbetslag
Bra arbetsmiljö mitt på Södermalm
Möjlighet till att växa i yrket och hjälpa oss växa i etableringen av nya enheter.
Tjänst:
Heltid 5 dagar i veckan med möjlighet till extra pass om så önskas.
Tillträde enligt överenskommelse.
Skicka gärna CV och en kort presentation till oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08
E-post: bojaoma@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang Sparreholmen AB
(org.nr 559155-6237), https://brothertuck.se/
Götgatan 85 (visa karta
)
116 62 STOCKHOLM Arbetsplats
Brother Tuck Jobbnummer
9998692