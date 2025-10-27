Kock Södervärnskolan
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Södervärnskolans kök
Vill du vara med och skapa måltider som gör skillnad - varje dag?
Måltiderna inom Region Gotland är en viktig del av skolan, äldreomsorgen och sjukvården.
Med kompetens om och leverans av mat och måltider bidrar avdelningen till att verksamheterna skapar goda livsvillkor, en hälsofrämjande hälso- och sjukvård och en god, likvärdig och hälsofrämjande lärmiljö. Måltiderna bidrar till att skapa värde för medborgarna.
Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad kock till Södervärnskolan som har ett relativt nybyggt tillagningskök som levererar cirka 1000 portioner dagligen till skolbarn på Gotland.
Tjänsten är ett vikariat som sträcker sig fram till 2026-06-10.
Köket är en del av ett större köksområde med både tillagnings- och mottagningskök, där samarbete och arbetsglädje står i centrum. Här får du arbeta med matlagning från grunden, i ett kök med goda förutsättningar och moderna arbetsmetoder.Publiceringsdatum2025-10-27Arbetsuppgifter
Som kock arbetar du tillsammans med din kollega för att förbereda, tillaga och servera måltider till barn och elever i både förskola och skola. Ni ansvarar gemensamt för att produktionen sker på ett säkert, ekonomiskt och effektivt sätt, där specialkost är en viktig del av arbetet.
Bakom varje måltid ligger ett gediget arbete, och därför är det viktigt att du följer beslutade riktlinjer, regelverk och arbetar enligt vårt egenkontrollprogram och verksamhetssystem. Du bidrar aktivt till att hålla en hög kvalitet och servicenivå, och har en god kontakt med våra gäster och kunder.
Vi värdesätter förbättringsarbete och utveckling och därför är det viktigt att du är nyfiken, lösningsorienterad och vill vara med och utveckla hela måltidsprocessen. Arbetsuppgifterna kan variera utifrån verksamhetens behov och din kompetens, och rotation till andra kök inom avdelningen kan förekomma.
Vem är du?
Du har en dokumenterad restaurangutbildning, till exempel 3-årig gymnasieutbildning inriktning restaurang och måltidsservice, KY-utbildning, eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer som likvärdig. B-körkort är ett krav.
Vi vill att du har ett antal års erfarenhet av arbete i storkök och gärna erfarenhet av arbete med specialkost.
Vi söker dig som är självgående, strukturerad och kvalitetsmedveten, och som har ett genuint intresse för att skapa goda måltider med omtanke. Du har en god samarbetsförmåga, är serviceinriktad och har lätt för att skapa god kontakt med både gäster och kollegor. Din kreativitet kommer väl till pass när du är med och utvecklar måltidsprocessen och bidrar till ständiga förbättringar.
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom förskola, skola och fritidshem. Blankett för att beställa utdraget finns påhttps://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Välkommen med din ansökan redan idag!
Om regionstyrelseförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar regionstyrelseförvaltningen för koncernstyrning, strategisk planering och ärendeberedning. Vi arbetar även med regional utveckling och kultur- och fritidsverksamhet. Vi fungerar som ett internt stöd till regionens övriga förvaltningar. Tillsammans månar vi om kvalitet och effektivitet för dem vi finns till för. Via vårt ansvar för räddningstjänsten på Gotland är vi också en viktig del i medborgarnas trygghet och säkerhet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
