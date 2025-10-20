Kock / Servitris / Servitör - Åre

Café Idet i Åre AB / Kockjobb / Stockholm
2025-10-20


Visa alla kockjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Café Idet i Åre AB i Stockholm, Åre eller i hela Sverige

Vi på Trattoria Alpina söker engagerad restaurangpersonal och kockar till vår italienska restaurang i Åre Björnen.
Vi brinner för äkta italiensk mat och vill ge våra gäster en varm och familjär upplevelse.
Som kock hos oss lagar du klassiska italienska rätter med fokus på råvaror av hög kvalitet.
Som servitör eller servitris välkomnar du gästerna, serverar med ett leende och bidrar till en trivsam atmosfär.
Vi söker dig som är positiv, stresstålig och har känsla för service. Tidigare erfarenhet från restaurang är meriterande men inte ett krav.
Boende: Ingår för personalen.
Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: aliriza@live.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Café Idet i Åre AB (org.nr 556897-4629)
Riddargatan 3B (visa karta)
114 35  STOCKHOLM

Kontakt
Ali Riza Mavi
aliriza@live.se
0704387465

Jobbnummer
9565824

Prenumerera på jobb från Café Idet i Åre AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Café Idet i Åre AB: