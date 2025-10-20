Kock / Servitris / Servitör - Åre
2025-10-20
Vi på Trattoria Alpina söker engagerad restaurangpersonal och kockar till vår italienska restaurang i Åre Björnen.
Vi brinner för äkta italiensk mat och vill ge våra gäster en varm och familjär upplevelse.
Som kock hos oss lagar du klassiska italienska rätter med fokus på råvaror av hög kvalitet.
Som servitör eller servitris välkomnar du gästerna, serverar med ett leende och bidrar till en trivsam atmosfär.
Vi söker dig som är positiv, stresstålig och har känsla för service. Tidigare erfarenhet från restaurang är meriterande men inte ett krav.
Boende: Ingår för personalen.
Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
