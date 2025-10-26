Kock / Pizzabagare
2025-10-26
Vi söker dig som en Kock / Pizzabagare.
• Är noggrann, ansvarstagande och pålitlig
• Har god samarbetsförmåga och trivs i ett social arbetsklimat
• är flexibel och stresståligPubliceringsdatum2025-10-26Dina arbetsuppgifter
• Förbereda och tillaga pizzor enligt meny och beställningar
• Säkerställa hög kvalitet och hygien i köket
• Arbeta effektivt både självständgit och i team
• Hålla ordning och reda i arbetsmiljön
• Bidra till en Rostov arbetsstämning
Vi erbjuder:
• En trevlig arbetsmiljö med bra kollegor
• Mölighet till fast anställning
• Konkurrenskraftig lön enligt överenskommelse
• Personalrabatt och andra förmåner
Är du intresserad?
Skicka din ansökan till :zeliharoma02@gmail.com
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
E-post: zeliharoma02@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Roma Mat AB
(org.nr 559530-6803)
Dalgatan 96 C (visa karta
)
796 30 ÄLVDALEN Kontakt
Zeliha Aydin zeliharoma02@gmail.com Jobbnummer
9574576