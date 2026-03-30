Kock/pizza bagare
2026-03-30
Vi söker en kock - är det du?
Hos oss på Unda händer det grejer. Ibland mycket grejer. Och det är precis så vi vill ha det.
Nu söker vi dig som vill jobba i ett kök med tempo, kvalitet och bra energi.
Vad innebär rollen?
Det här är en aktiv kockroll - du är med i produktionen, jobbar service, står i luckan och levererar när det är tryck. Här är du en del av ett tight team där alla kör tillsammans och där tempot ofta är högt.
Hos oss jobbar du både:
På grillen - där tempo, tajming och känsla är avgörande
Med våra pizzor - eller är villig att lära dig (vi är kända för våra napolitanska pizzor)
Vi tror att du:
Har erfarenhet från kök och är trygg i service
Gillar när det går undan och kan leverera även när det smäller
Har känsla för kvalitet och detaljer
Är prestigelös och hugger i där det behövs
Vill utvecklas och bli bättre hela tiden
Hos oss får du:
Jobba i ett kök med hög nivå och stolthet i det vi gör
Vara en del av ett team som kör tillsammans - alltid
Utvecklas inom både varmkök och pizza
En arbetsplats där vi hellre gasar än bromsar
Kort sagt:
Vi söker dig som älskar tempo, kvalitet och lagkänsla.
Och som får lite extra puls när det är fullt tryck i köket. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
E-post: restaurang@by-the-lake.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BTL AB
(org.nr 559288-3549)
unda 149 (visa karta
)
451 94 UDDEVALLA Arbetsplats
Unda camping & resort Jobbnummer
9826431