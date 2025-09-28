Kock med start omgående
Ponvish Green AB / Kockjobb / Helsingborg Visa alla kockjobb i Helsingborg
2025-09-28
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ponvish Green AB i Helsingborg
Har du jobbat som pizzabagare? Då är det kanske dig vi söker.
Vi söker en kock/ pizzabagare till Kitchen Floor i Helsingborg. Du ska vara stresstålig, kunna arbeta i grupp och vara flexibel.
Andra uppgifter så som städning vid stängting, diskning, förbereda råvaror till matlagning, HACCP samt inventering ingår i tjänsten.
Tveka inte och höra av dig vid frågor.
Vi tar enbart emot ansökningar via Mail. Alla ansökningar kommer att behandlas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, varför vi ber dig att ansöka så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att välkomna Dig till oss på Kitchen Floor
Öppen för alla.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Kock / pizzabagare
E-post: rekrytering.kitchenfloor@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kitchen Floor". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ponvish Green AB
(org.nr 559326-4186), http://www.kitchenfloor.se
Kungstorget 8 (visa karta
)
252 24 HELSINGBORG Jobbnummer
9529801