Kock med arbetsledarroll
2025-08-11
Kalmarsunds gymnasieförbund erbjuder en mångfald av utbildningar. Våra skolor kännetecknas av trygghet och en inkluderande miljö. Vi ligger långt fram i utvecklingen och kombinerar IT med modern pedagogik. Tillsammans skapar detta fler möjligheter för dig - och din framtid.
Kalmarsunds gymnasieförbund är ett kommunalförbund som har till uppgift att bedriva och utveckla gymnasial utbildning och kommunal vuxenutbildning åt medlemskommunerna Borgholm, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga och Torsås. Vi har ca 4000 studerande och 600 medarbetare fördelat över våra fem skolor.
Restaurang och café inom Kalmarsunds gymnasieförbund ansvarar för skolmaten och cafeterian på Jenny Nyströmskolan, Lars Kaggskolan och Stagneliusskolan. Vi lagar mat från grunden och följer Livsmedelsverkets riktlinjer för bra mat i skolan. Hos oss blir du en del av ett arbetslag med stor sammanhållning och mycket arbetsglädje. Publiceringsdatum2025-08-11Arbetsuppgifter
Vi söker nu en engagerad och ansvarsfull kock som också kommer att axla rollen som arbetsledare för köket på Stagneliusskolan. I denna roll kommer du att ha det övergripande ansvaret för kökets dagliga drift och planering, vilket innebär att du både leder och samordnar arbetet i köket samt ser till att matlagningen håller hög kvalité och följer hygienrutiner. Du tillagar god och smakfull mat och har ett genuint intresse av god service och goda relationer med både elever och personal. Du ser till att det finns rätt råvaror på plats genom att sköta inköp och lagerhållning.
I rollen ingår också att delta i menyplanering och utveckling av verksamheten. Samverkan med kök inom café- och restaurang och skolenheten. Du säkerställer en god arbetsmiljö i köket och rapporterar eventuella brister till kostchefen.Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har relevant utbildning inom restaurang och livsmedel, samt god erfarenhet som kock. Du har tidigare haft en ledande roll, gärna inom kök, och har förmåga att motivera och engagera ditt team.
Som arbetsledare är det viktigt att du kan skapa tillit och goda relationer inom gruppen. Du har förmågan att lyssna, kommunicera tydligt och hålla goda dialoger med dina medarbetare för att skapa ett positivt arbetsklimat.
Vi förväntar oss att du sätter dig in i verksamheten och dess uppdrag och att du fattar beslut inom givna ramar med gott omdöme.
ÖVRIGT
Före erbjudande om
anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister för arbete inom skola uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av övertalig personal eller att erforderliga politiska beslut fattas.
Läs gärna mer om Kalmarsunds gymnasieförbund på vår hemsida www.gyf.se.
