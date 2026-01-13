Kock/måltidsbiträde till Nöbbele skola
Växjö kommun, Serviceförvaltningen / Kockjobb / Växjö Visa alla kockjobb i Växjö
2026-01-13
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Växjö kommun, Serviceförvaltningen i Växjö
Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Jobba för en bra dag. Varje dag.Publiceringsdatum2026-01-13Arbetsuppgifter
Vi söker en positiv och driven kock eller måltidsbiträde till vårt kök på Nöbble skola där två personer arbetar.
Skolan har ett mottagningskök där cirka 100 portioner serveras dagligen. Du som måltidsbiträde ansvarar för att ordna frukost och mellanmål, göra sallad och baka bröd, samt värma dagens lunch som kommer från tillagningskök. I arbetet ingår också att diska samt städning av kök och egenkontroll. Du kommer även ha administrativa arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig med kock eller måltidsbiträdeutbildning och i andra hand dig som har erfarenhet av arbete i storkök eller har annan köksutbildning. Du ska ha goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift samt ha datorvana. Bil och körkort ett krav.
Vi vill att du har ett stort intresse för mat och måltider, ger en god service samt har ett trevligt bemötande mot alla våra kunder. Du gillar att laga och servera mat. Du ska helt enkelt ha en känsla för helheten.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och förväntar oss att du är en god företrädare för Växjö kommun. Urval och intervjuer sker löpande.
ÖVRIGT
Växjö kommun erbjuder en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SF 2/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662) Arbetsplats
Växjö kommun, Serviceförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Sinnika Sandberg 0470-43581 Jobbnummer
9682235