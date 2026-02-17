Kock, lunch

Till vår restaurang på Saltsjöbadens Golfklubb söker vi nu en erfaren och engagerad kock som brinner för matlagning från grunden.
Säsongen är från april till oktober och vi serverar lunch samtliga dagar i veckan och även enklare a la carte samt catering.
Som kock hos oss arbetar du både vid spisen under service och med förberedelser inför dagens pass. Du behöver ha god förmåga att organisera ditt arbete och hantera flera uppgifter parallellt.
Vi söker dig som
Älskar mat och gillar att laga från grunden, är lyhörd, organiserad och stresstålig
Har lätt för att samarbeta och bidra till en god arbetsmiljö
Har en positiv attityd och trivs med att möta människor
Är noggrann, flexibel och ansvarstagande
Förstår och talar svenska obehindrat

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
Maila in din ansökan.
E-post: bo@mikaelstromab.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock säsong 2026".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Saltisbryggan AB (org.nr 559422-4122)
Saltsjöbadens GK (visa karta)
133 31  SALTSJÖBADEN

Arbetsplats
Restaurang Spoon

Jobbnummer
9748734

