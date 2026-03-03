Kock/Kökspersonal
2026-03-03
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
Publiceringsdatum 2026-03-03

Vid havskanten i vackra Olofsbo/Falkenberg ligger våran restaurang, Håkans vid havet. Hit söker vi kockar/kökspersonal till kommande sommarsäsong.

Dina arbetsuppgifter
Tillsammans med restaurang/kökschef ska du vara med och skapa och bidra till en dag/kväll att minnas för våra gäster. Då restaurangen är startad i ny regi har du all möjlighet att vara med att sätta prägel på meny och arbetssätt för att göra våran restaurang till en självklar destination, både för närboende i Olofsbo, Falkenberg och förstås sommargästerna.
Tjänsten omfattas huvudsakligen av helgjobb på vår/försommar och heltid på högsäsong. Restaurangen skall även, minst, hållas öppet helger höst/vinter så chans till fortsatt arbete finnes. Anställningsvillkor, möjlighet till enklare boende och andra förmåner kan diskuteras.
Vill du vara med att skapa och bidra till ett självklart val för den restaurangsugna så välkommen med din ansökan!
Och ja, även hos oss räknar vi med att du ska klara ett högt tempo, ha god samarbetsförmåga och servicekänsla... Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Ansökan via e-post
E-post: info@hakansvidhavet.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Börshea Handel AB
Havsvägen 19
311 71 FALKENBERG
Arbetsplats
Håkans vid Havet
