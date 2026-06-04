Kock/Köksmästare

R.M recruit AB / Kockjobb / Stockholm
2026-06-04


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🌟 Kockar & Köksmästare sökes för säsongsarbete! 🌟
Vill du kombinera arbete med nya upplevelser? Vi söker nu erfarna kockar och köksmästare för spännande säsongsuppdrag.
✅ Boende bekostas av kund
✅ Resa till och från uppdraget bekostas av kund
✅ Konkurrenskraftiga villkor
Är du serviceinriktad, självgående och brinner för matlagning? Skicka din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04
E-post: kontakt@rekryteramera.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock/köksmästare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
R.M recruit AB (org.nr 559498-6506), http://www.rekryteramera.se
100 26  STOCKHOLM

Arbetsplats
R M recruit AB

Jobbnummer
9947751

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