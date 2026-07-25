Deltagare sökes till en online-intervju om karriärsval
ProActive Q Res. Nordic AB / Marknadsföringsjobb / Gävle Visa alla marknadsföringsjobb i Gävle
2026-07-25
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Vi söker efter deltagare från Gävle till en online-intervju om karriärsval
Plats: Teams, online via dator
Datum/tid:
Måndag 17:e augusti, EM
Tisdag 18:e augusti, FM
Omfattning: 90 minuter
Marknadsmässig ersättning!Publiceringsdatum2026-07-25Kvalifikationer
• Du är 18-45 år
• Bor i Gävleborgs län
• Svenska medborgare
• Avslutad gymnasieutbildning
När vi fått din ansökan så skickar vi ut ett frågeformulär.Så ansöker du
Registrera ditt intresse genom att fylla i ansökningsformuläret. Ansökan tar bara några minuter. (Se länk)https://www.webbenkater.com/s/f4ur7dc
Vid frågor är du välkommen att kontakta:cati@activeresearch.se
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Tfn: 08330165
Stort tack på förhand för din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
https://www.webbenkater.com/s/f4ur7dc Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare ProActive Q Res. Nordic AB
(org.nr 559250-9433)
801 00 GÄVLE Arbetsplats
ProActive Q Res Nordic AB Kontakt
London M cati@activeresearch.se 08330165 Jobbnummer
10011448