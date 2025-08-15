Kock/kallskänk MR Cake

Mr Cake Stockholm AB / Kockjobb / Stockholm
2025-08-15


Hej, om du vill jobba med ett härligt och glatt gäng då ska du kolla hit!
Nu söker vi kock/kallskänka till MR Cake Stockholm.
MR Cake är ett kreativt, roligt och fartfyllt företag som alltid vill ligga i framkant genom att vi ständigt vågar att utveckla och utmana oss själva.
Nu söker vi kallskänka/kock som vill vara med på vår resa.

Vi ser gärna att du som söker

Är utbildad kock eller kallskänka
Har en positiv & glad inställning
Tycker om att arbeta i team och uppskattar att få arbeta med kvalitativa produkter gjorda på de bästa råvarorna
Är kreativ, positiv, passionerad och stolt i din yrkesroll.
Vissa dagar är det mer att göra än andra därför är det viktigt att du är en person som är framåt och som gillar när det blir högt tempo.

Fördelar med att jobba hos oss
Kollektivavtal
Friskvårdsbidrag
Flexibla arbetstider (ej sena kvällar)

Tjänsten är heltid med start enligt överenskommelse. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, så vänta inte med att skicka in din ansökan!


Du ansöker snabbt och smidigt på några minuter genom att svara på några korta frågor varav några frågor besvaras i videoförmat. Du kan ansöka direkt i mobilen, CV kan du ladda upp vid senare tillfälle. OBS håll utkik i mail inkorgen och även skräpkorgen så du inte missar något mail från oss.

Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Mr Cake Stockholm AB (org.nr 559048-5156)

Arbetsplats
MR Cake Stockholm AB

Jobbnummer
9460341

