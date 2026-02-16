Kock Dox/drbc
Drbc AB / Kockjobb / Alingsås Visa alla kockjobb i Alingsås
2026-02-16
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Drbc AB i Alingsås
Heltid. Märk mejlet med "Kock DOX".
"DOX Bistrot och Coctaileria" är det senaste restaurangtillskottet i Alingsås. "DOX" är en internationell Fransk/italiensk takbistro som ligger nära järnvägsstationen högst upp i fastigheten med utsikt över staden. Vi har haft öppet i två år och hoppas att du blir en del av denna spännande resa!
Restaurang, bar och kök blir tillsammans en pulserande plats där totalupplevelsen blir professionell och genuin, där vi ständigt strävar efter att överträffa gästens förväntningar och driva vårt koncept framåt mot nya mål.
Din personlighet kommer vara avgörande, hos oss är det människorna som gör skillnad! Restaurangen DOX tillhör en lokal aktör/fastighetsägare som utvecklar fastigheter till bl.a nya spännande restaurangkoncept. Vi har stor omsorg för våra råvaror, vårt klimat, våra gäster och vår personal.Publiceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
Tillaga rätter enligt menyn.
Skapa och experimentera med nya rätter.
Säkerställa matens kvalitet och presentation.
Hålla köket rent och organiserat.
Följa hygien- och säkerhetsföreskrifter.
Samarbeta med övrig personal för att leverera en högklassig matupplevelse.Kvalifikationer
Erfarenhet av att arbeta som kock, helst inom fransk eller italiensk matlagning.
Grundläggande kunskaper om hygien och livsmedelssäkerhet.
Förmåga att arbeta effektivt under press.
Kreativitet och passion för matlagning.
Flexibilitet med arbetstider. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: info@dox.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock DOX". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Drbc AB
(org.nr 559328-1867)
Järnvägsgatan 11 (visa karta
)
441 32 ALINGSÅS Arbetsplats
DOX Kontakt
VD
Marko Jovanovic info@dox.nu Jobbnummer
9744098