Kock deltid
RA Hospitality i Norden AB / Kockjobb / Helsingborg Visa alla kockjobb i Helsingborg
2025-09-29
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos RA Hospitality i Norden AB i Helsingborg
, Landskrona
, Båstad
, Malmö
, Ystad
eller i hela Sverige
Om jobbet:
Erfaren kock sökes för extraarbete vid behov - variation, flexibilitet och kulinariska utmaningar!
Har du minst tre års erfarenhet som kock och vill ha ett flexibelt extraarbete med möjlighet att arbeta i allt från trendiga bistron till exklusiva hotellrestauranger? Då är det dig vi söker!
Om tjänsten
Vi söker drivna och självgående kockar för extraarbete vid behov. Tjänsten innebär att du blir en del av ett professionellt nätverk där du kan bli inbokad för uppdrag hos olika typer av restauranger - allt från små familjeägda kvarterskrogar och bistron till storskaliga hotellkedjor, à la carte-restauranger, konferensanläggningar, cateringverksamheter samt lunchrestauranger.
Det här är ett visstidsarbete vid behov (extraarbete), vilket innebär stor flexibilitet. Du tackar ja till de pass och uppdrag som passar ditt schema
Vem är du?
Vi söker dig som har:
Minst 3 års dokumenterad erfarenhet som kock
Goda kunskaper inom både varm- och kallkök
Vana vid att snabbt sätta dig in i nya menyer och rutiner
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar
Kunskap om hygienrutiner och HACCP
Flexibilitet och en positiv attityd
Talar flytande Svenska eller Engelska både i tal och skrift
Körkort samt bil är mediterande men inget krav
Har du utbildning inom restaurang/kök är det meriterande, men praktisk erfarenhet väger tungt.
Varför ska du jobba på RA Hospitality? Att jobba hos oss är framförallt väldigt roligt! Vem vill inte ha hundratals härliga kollegor och möjlighet att jobba på massor av spännande arbetsplatser?
Erfarenhet - Hos oss får du snabbt erfarenheter som annars tar flera år att uppnå. Jobba på allt från en till 30 olika arbetsplatser, hos oss finns alla möjligheter! Lär känna nya branschkollegor och skaffa dig ett brett nätverk i branschen!
Flexibelt schema - Jobba eller vara ledig? Hos oss får du sms-förfrågningar och väljer själv hur mycket, när och vart du vill jobba. Vi erbjuder både heltid, deltid och extraanställningar!
Personalaktiviteter - Få vänner för livet! Vi hittar på massa kul tillsammans för att stärka gemenskapen och visa vår uppskattning.
Friskvård och förmåner - Vi erbjuder alla våra anställda oavsett anställningsgrad rabatterade träningskort. Vi erbjuder även rabatt på hotellvistelser i hela Norden!
Utbildning - Flera gånger per år anordnar vi utbildningar på olika nivåer. Vi har också ett samarbete med externa parter, bl.a. Restaurangakademien.
Trygga och bra villkor med kollektivavtal - Hos oss ingår allt, försäkring, pension och semesterersättning. Dessutom så får du en konkurrenskraftig lön samt tillägg för obekväma arbetstider. Mer om oss RA Hospitality är Nordens ledande bemanningsföretag inom besöksnäringen. Vi har funnits i över 25 år och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Vi bemannar, rekryterar och outsourcar personal till hotellkedjor, stjärnkrogar, företagsrestauranger, kommuner, konferensanläggningar, cateringföretag och stora Arenor.
Våra ledord är effektivitet, kvalitet, flexibilitet och omtanke. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare RA Hospitality i Norden AB
(org.nr 556554-5828), https://www.rahospitality.se/ Arbetsplats
RA Hospitality Sverige Jobbnummer
9531295