Kock/biträde med sushi erfarenhet
2025-09-30
Vi söker dig som:
Har minst 3 års erfarenhet av att arbeta som kock, med fokus på japansk matlagning.
Tidigare erfarenhet och kunskap i att tillaga sushi.
Trivs i ett högt tempo och är van att arbeta både självständigt och i team.
Har god känsla för kvalitet, hygien och effektivt köksarbete.
Är flexibel och lösningsorienterad - hos oss hjälper vi varandra för att ge gästerna den bästa upplevelsen.
Förberedelse och tillagning av varma och kalla rätter.
Kontroll av råvaror, kvalitet och presentation.
Bidra till att utveckla nya smaker och menyer tillsammans med köksteamet.
Vi erbjuder:
En trygg anställning i ett expansivt restaurangkoncept.
Utvecklingsmöjligheter inom gruppen.
Anställningsform:
Heltid, tillsvidare (med inledande provanställning).
Tillträde enligt överenskommelse.
Placering:
Sundbyberg, Stockholm.
Vi rekryterar löpande så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
