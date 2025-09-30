Kock/biträde med sushi erfarenhet

Kitchin Sundbyberg AB / Kockjobb / Sundbyberg
2025-09-30


Visa alla kockjobb i Sundbyberg, Solna, Danderyd, Stockholm, Lidingö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Kitchin Sundbyberg AB i Sundbyberg

Vi söker dig som:
Har minst 3 års erfarenhet av att arbeta som kock, med fokus på japansk matlagning.
Tidigare erfarenhet och kunskap i att tillaga sushi.
Trivs i ett högt tempo och är van att arbeta både självständigt och i team.
Har god känsla för kvalitet, hygien och effektivt köksarbete.
Är flexibel och lösningsorienterad - hos oss hjälper vi varandra för att ge gästerna den bästa upplevelsen.

Publiceringsdatum
2025-09-30

Dina arbetsuppgifter
Förberedelse och tillagning av varma och kalla rätter.
Kontroll av råvaror, kvalitet och presentation.
Bidra till att utveckla nya smaker och menyer tillsammans med köksteamet.

Vi erbjuder:
En trygg anställning i ett expansivt restaurangkoncept.
Utvecklingsmöjligheter inom gruppen.

Anställningsform:
Heltid, tillsvidare (med inledande provanställning).
Tillträde enligt överenskommelse.

Placering:
Sundbyberg, Stockholm.
Vi rekryterar löpande så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
E-post: info@kitchin.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock med sushi erfarenhet".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kitchin Sundbyberg AB (org.nr 559486-8167)

Jobbnummer
9534138

Prenumerera på jobb från Kitchin Sundbyberg AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Kitchin Sundbyberg AB: