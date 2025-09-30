Kock bird söder
2025-09-30
Vi söker nu en kock som vill arbeta Heltid på vår restaurang på Södermalm.
Du ska vara utbildad kock med erfaranhet av À la carte. Vi sysslar med streetfood på fågel som ska hålla en finess och kvalité utöver det vanliga. Arbetsuppgifter kommer inkludera sedvanlig service med varmkök, kallkök samt prepp innan service och städning efter. Vi ser gärna att du viss erfarenhet från både varm- och kallkök. Ansvarsfullhet, stresstålighet, och en vilja att lära sig och utvecklas är viktiga egenskaper samt att du inte är rädd för att hugga i.
Vi är en liten restaurang med ett tajt gäng som har mycket kul tillsammans.
Arbetstiden är främst förlagd till kvällar och helger.
Ansökan samt eventuella frågor sker via epost.
Tillträde enligt övernskommelse
Märk din ansökan med: Kock bird söder
Sista dag att ansöka är 2025-10-13
E-post: work@birdsthlm.se
Detta är ett heltidsjobb.
STOCKHOLM
