Kock

Goldenage AB / Kockjobb / Stockholm
2026-08-06


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Köksbiträde – vi söker dig som vill lära dig köket
Vi söker ett köksbiträde till vår restaurang i Stockholm.
Du behöver inte ha lång erfarenhet från restaurangkök. Det viktigaste är att du har ett genuint intresse för mat, är arbetsvillig och vill utvecklas. Vi söker någon som vill lära sig grunderna och på sikt ta mer ansvar i köket.

Publiceringsdatum
2026-08-06

Dina arbetsuppgifter
Förberedelser (mise en place)
Enklare matlagning
Disk och rengöring
Påfyllning och ordning i köket
Hjälpa kockarna under service

Vi söker dig som:
Har ett stort matintresse
Är noggrann och kan arbeta i ett högt tempo
Är ansvarstagande och punktlig
Trivs med att arbeta i team
Vill lära dig och utvecklas inom restaurangbranschen

Vi erbjuder:
Intern upplärning av erfarna kollegor
Möjlighet att utvecklas inom köket
Ett engagerat team med höga ambitioner
Tjänst enligt överenskommelse (heltid eller deltid)

Låter det intressant? Skicka ditt CV och berätta kort om dig själv och varför du vill arbeta i kök.
Vi söker dig som:
är smaksäker och noggrann i utförandet
har god förståelse för köksekonomi och råvaruhantering
är kreativ inom ramarna för ett tydligt koncept
kan arbeta både självständigt och i team
är prestigelös och lösningsorienterad

Om rollen:
Klassisk bistro med fokus på mat och bar
Kvälls- och helgarbete
Litet kök, högt tempo
Du kommer ha stort ansvar i det dagliga arbetet

Vi erbjuder:
Möjlighet att vara med och sätta struktur och nivå från start
En tydlig vision och ett koncept med fokus

Så ansöker du
Skicka CV och några rader om dig själv till Said.azaresh@gmail.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-05
E-post: Said.Azaresh@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KOCK".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Goldenage AB (org.nr 559566-3450)

Arbetsplats
Röris Matbar

Jobbnummer
10024347

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