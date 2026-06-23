Kock
Duck & CO AB / Kockjobb / Umeå Visa alla kockjobb i Umeå
2026-06-23
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Vi söker kock till Ankan & CO
Till hösten öppnar Ankan & CO i klassiska Mucky Ducks gamla lokaler på Vasaplan i Umeå. Ankan & CO är stället för dig som vill ha en härlig kväll med gott klassiskt pub-käk, god dryck och fantastisk stämning oavsett vilken dag på veckan det är.
Vill du bli en del av vårt team?
Är du en noggrann och stresstålig person som brinner för att skapa en fantastisk upplevelse för våra gäster? Vi söker en engagerad och positiv person som vill vara med och bygga upp Ankan & CO från starten och gör det till den pärla som vi är säker på att det kan bli.Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
Hos oss kommer du:
• Förbereda och tillaga rätter enligt vår meny
• Säkerställa att alla rätter håller högsta kvalitet och presenteras på ett tilltalande sätt
• Hantera råvaror och säkerställa att köket är rent och organiserat
• Följa hygien- och säkerhetsföreskrifter
• Diska och hålla ordning på köksutrustningen
• Ta emot leveranser och hantera och packa upp råvarorKvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är kommunikativ, ansvarstagande, flexibel och har en positiv inställning.
• Kan arbeta i ett högt tempo och behålla lugnet under stressiga situationer.
• Branscherfarenhet är meriterande men inget krav.
• Vill jobba kvällar och helger.
Vi erbjuder
• En dynamisk arbetsplats med härliga kollegor och en stöttande arbetsmiljö.
• Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen.
• Flexibla arbetstider med möjlighet till både heltid och deltid.
• Personalrabatter och andra förmåner.
• Utbildningar intern och externt.
Ansök nu!
Skicka din ansökan med CV och ett kort personligt brev till info@ankanco.se
. Vi ser fram emot att höra från dig och välkomnar ansökningar löpande tills tjänsten är tillsatt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: info@ankanco.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock Ankan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Duck & CO AB
(org.nr 559578-7457)
Skolgatan 64F (visa karta
)
903 29 UMEÅ Arbetsplats
Ankan & CO Kontakt
Personalchef
Jakob Karlsson info@ankanco.se 0903403330 Jobbnummer
9975018