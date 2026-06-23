Kock

Beredskapslyftet Ideell Förening / Kockjobb / Kiruna
2026-06-23


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Connecting Jobs, som drivs av den ideella organisationen Beredskapslyftet, hjälper nyanlända att ta sina första steg in på den svenska arbetsmarknaden – samtidigt som företag får tillgång till ny talang.
Vår kund är ett företag som jobbar inom hotell och matbranschen inom olika länder.
Plats:Kiruna
Vi söker:Kock
Dina arbetsuppgifter:- Arbeta praktiskt i köket och bidra till matlagningen varje dag. - Säkerställa hög kvalitet i råvaror och tillagning av mat. - Planera och förbereda tillsammans med teamet. - Bidra till menyarbete och komma med idéer kring rätter och upplägg. - Arbeta med beställningar, råvaruhantering och minska matsvinn. - Vara en lagspelare i köket och bidra till ett bra samarbete och tempo.- Ha daglig kontakt med gäster och vara en del av matupplevelsen.
Krav:- Du talar och förstår svenska på god yrkesmässing nivå (medelnivå).- Du har kockutbildning samt ett par års erfarenhet.- Du är redo att jobba i högt tempo och kan behålla lugnet i stressiga situationer.
Din profil:- Du har en mycket positiv attityd.- Du är stresstålig.- Du har ett serviceinriktat förhållningssätt.
Arbetsgivaren erbjuder:- 100% heltid anställning med tillsvidareanställning.- Arbete sker mest i dagtid mellan kl7 och kl16.- Arbetskläder, betald lunch/måltidsbidrag, personalrabatter och sjukförsäkring ingår.- Beroende på situationen kan det vara möjligt att få stöd med boende samt transport.
Viktigt:Denna tjänst är en del av ett projekt som medfinansieras av Europeiska unionen genom Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). Projektet syftar till att stödja tredjelandsmedborgare i sin integration på den svenska arbetsmarknaden. Deltagarna har uppehållstillstånd i Sverige, men saknar svenskt medborgarskap eller EU/EES-medborgarskap.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14
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Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Beredskapslyftet Ideell Förening
Kiruna (visa karta)
000 00  KIRUNA

Arbetsplats
Confidential

Kontakt
Beredskapslyftet -
info@beredskapslyftet.se

Jobbnummer
9974620

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