SKAPA MOSSBYMAGI MED OSS Drömmer du om att laga mat med havet som granne, där råvarorna får ta plats och varje tallrik räknas? Hos oss blir du en del av ett kreativt köksteam som brinner för att skapa minnesvärda smakupplevelser - varje dag, året runt.
Nu söker vi en erfaren och passionerad kock som vill vara med och utveckla både vårt kök och sig själv, på både Hotell Mossbylund och Bongska Huset i Abbekås hamn.
VEM ÄR DU?
Du har kockutbildning eller motsvarande erfarenhet från restaurangkök, älskar riktigt bra råvaror och vill laga mat med kvalitet, känsla och hållbarhet i fokus.
Som person är du en lagspelare som bidrar med energi och bra samspel i köket, men som också trivs med att ta eget ansvar och arbeta självständigt. Du ska ha vana att planera, strukturera och beställa råvaror, samtidigt som du gärna får vara en idéspruta och bidra med förslag till menyer och utveckling.
Du förstår att helheten är det som skapar nöjda gäster, och du tar ansvar för den.
Körkort och tillgång till bil är ett krav för den här tjänsten då kollektivtrafiken är bristfällig under våra öppettider.
DETTA ERBJUDER VI En tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse. Du blir en del av ett härligt team med familjär stämning, korta beslutsvägar och stora möjligheter att utvecklas.
VEM ÄR VI? Beläget på Skånes vackraste sydkust, är Mossbylund med sin lillasyster Bongska Huset i Abbekås Hamn, unika platser med en familjär arbetsmiljö där vi strävar efter att skapa en trivsam och kreativ atmosfär. Vi värnar om korta beslutsvägar som ger utrymme för innovation. Vi är kollektivavtalsbundna och en Svanenmärkt arbetsplats som särskilt värnar om miljön. Hos oss får du kollegor som delar din passion för service och som tillsammans med dig vill skapa Mossbymagi för alla våra gäster.
DETTA ERBJUDER VI Vi söker dig som vill jobba 100% tillsvidare, med start 1 juni och med arbete både vardag och helg.
Vi söker dig som vill jobba 100% tillsvidare, med start 1 juni och med arbete både vardag och helg.
Som anställd får du även njuta av personalförmåner som fantastisk restaurangmat, träning, spabehandlingar och övernattning till rabatterat pris.
REDO ATT ANSÖKA?
Känner du att Mossbylundare låter som något för dig? Då ser vi fram emot din ansökan och att kanske få välkomna dig till vårt magiska team. Vi hörs! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7660524-1974668". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hotell Mossbylund AB
https://jobba.mossbylund.se
274 53 SKIVARP Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Mossbylund
