Var med och skapa upplevelser som betyder något på riktigt!
Om Urban Deli
Urban Deli är framtidens matplats. En levande kombination av butik, deli, restaurang och möten, där hållbarhet, kunskap och lekfullhet ryms i varje detalj.
I gränslandet mellan butik, deli och restaurang testar vi nya idéer, råvaror och upplevelser tillsammans med partners och branschkollegor. Vi driver utvecklingen mot en mer hållbar, godare och roligare matkultur i Stockholm och vidare ut i världen.
Vi finns på Nytorget, Sveavägen och i Hagastaden och är omkring 300 kollegor. Urban Deli är en del av Axfood-koncernen och har ett tydligt uppdrag: att accelerera resan mot prisvärd, bra och hållbar mat.
Vill du vara med och visa vägen? Om tjänsten Tillsammans med dina kollegor i köket skapar du härliga maträtter till Urban Deli Nytorgets gäster från vår all day menu. Med dina kollegorna i övriga team ser du till att gästen får en upplevelse utöver det vanliga.
Dina arbetsuppgifter är bland annat:

Tillaga maträtter av högsta möjliga kvalitet med hållbarhet i fokus

I arbetet säkerhetsställa att hygien, service, miljö och koncept hanteras enlig beslutade planer

Följa rutiner som gäller i köket och på arbetsplatsen.

Arbetet är på heltid och arbetstiderna varierar mellan dagar, kvällar och helger.
Om dig

Du har minst 1-2 års kock-erfarenhet från a la carté restaurang

Du har mycket goda matlagningskunskaper och är van vid att arbeta i ett högt tempo

Du fullkomligt älskar mat, dryck, service och restaurangbranschen

Som person upplevs du som glad, positiv och energisk med en stark servicekänsla

Vi tror även att du är en lagspelare med ett stort driv och van vid att hantera många olika arbetsuppgifter samtidigt

Du pratar svenska & engelska obehindrat

Vi erbjuder:

Möjligheten att påverka och utveckla Urban Deli vidare - på riktigt

En långsiktig och stabil ägare i Axfood-koncernen, med goda karriär- och utvecklingsmöjligheter

Marknadsmässig lön, kollektivavtal (Visita-HRF) och friskvårdsbidrag

Förmånliga rabatter i våra restauranger och butiker

Chansen att vara med och forma framtidens matupplevelser tillsammans med oss

Kollegor med både skärpa och hjärta, i en kultur där vi har kul medan vi levererar

Ansökan Ansökningar tas enbart emot digitalt via den gröna rutan "skicka ansökan".
Vi gör löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Sista dagen att ansöka är 31 mars.
Varmt välkommen med din ansökan - Vi ser fram emot att lära känna dig!

