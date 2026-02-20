Kock
2026-02-20
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mat i Parken AB i Lund
Om jobbet
Nu söker vi medarbetare som vill vara med i en ständigt utvecklande verksamhet där gemenskap, trivsel och kreativitet är lika viktigt som gästernas upplevelse.
Vilka söker vi?
Du som trivs i en miljö där tempot är högt, stämningen är god och där alla drar åt samma håll. Oavsett roll värdesätter du:
Genuin matglädje och hantverk
Respekt för råvaror
Lagkänsla och prestigelöshet
Ambition att utvecklas - både som person och tillsammans med oss
Ett servicefokuserat och positivt bemötande
Vi rekryterar just nu:
Kökspersonal
Bagare/konditor
Vad erbjuder vi?
En kreativ och varm arbetsmiljö
Ett restaurangkök där idéer får lyftas och testas
Möjlighet att utvecklas och växa i din roll
En arbetsplats där kvalitet och hållbarhet går före genvägar
Ett engagerat ledarskap som värdesätter trygghet, tydlighet och laganda
Vem kommer trivas hos oss?
Någon som vill vara med och bygga något långsiktigt. Någon som tycker att service är ett hantverk, inte ett skript. Och någon som tycker att bra mat, bra dryck och bra människor hör ihop. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
E-post: info@talevski.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mat i Parken AB
(org.nr 556897-2805) Arbetsplats
Hos Talevski Kontakt
Simon Talevski info@talevski.se Jobbnummer
9753867