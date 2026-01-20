Kock
Sjöbodens Restauranger HB / Kockjobb / Lidköping Visa alla kockjobb i Lidköping
2026-01-20
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sjöbodens Restauranger HB i Lidköping
Kockar/kallskänkor med flerårig yrkesvana och självgående med hög arbetskapacitet som gillar när det är högt tempo i köket. Har ett brinnande intresse för mat och älskar att jobba med fisk och skaldjur samt andra lokala råvaror från småskaliga producenter och odlare.
Du som söker skall ha fyllt 18 år och inneha körkort.
Individuell lönesättning. Semesterersättning och övriga ersättningar betalas enligt gällande kollektivavtal.
Boende kan eventuellt erbjudas.
Vi behöver hjälp av dig framförallt under maj till september. Det finns också möjlighet till helgjobb under resten av året. Vi är ett litet gött gäng som jobbar hårt för att ge våra gäster en riktigt bra mat och dryckesupplevelse med Sveriges största insjöskärgård alldeles runt hörnet.
Kan detta vara någonting för dig så sänd ditt personliga brev och CV till jobb@sjoboden.se
.
OBS! Vänta inte för länge, vi rekryterar personal löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@sjoboden.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "jobb 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjöbodens Restauranger HB
Spiken Fiskehamnen (visa karta
)
531 99 LIDKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
ägare
Petter Nordgren petter@sjoboden.se 0706734267 Jobbnummer
9695452