Vi söker en kock till vårt lilla men drivna team på Take Ramen, en ramenrestaurang i hjärtat av Vasastan, Stockholm. Här står hantverk, smak och samarbete i centrum.
Som kock hos oss arbetar du i ett öppet kök med full service, tillsammans med vårt köksteam och servispersonal. Du ansvarar för prep av soppor, såser, ingredienser och mindre rätter samt matlagning under service i linjen. En viktig del i arbetet är att se till att varje rätt håller samma smak och kvalitet, så att upplevelsen för gästen alltid är konsekvent.
Du håller hög hygienstandard och ordning i köket och bidrar gärna med idéer och förbättringar när det är aktuellt. Arbetet sker i nära samarbete med andra kockar under service, där precision, timing och kommunikation är avgörande.
Vi söker dig som är respektfull, organiserad och noggrann, och som klarar av högt tempo och kan behålla fokus även under stress. Du är självgående i prep och service, har ett genuint intresse för japansk matlagning och ramenkultur och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Hos oss strävar vi efter ett engagerat och omtänksamt team där alla delar av verksamheten samarbetar mot samma mål - att servera ramen av högsta kvalitet.
Take Ramen startade 2019 och har sedan dess drivits av passion för japansk matlagning och god service. Vi är ett litet kök med stort hjärta, där förberedelse ses som halva arbetet - teamwork i praktiken, varje dag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
via e-post
E-post: takeramenjob@gmial.com Arbetsgivarens referens
