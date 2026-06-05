Föremålsantikvarie, Västmanlands läns museum
Region Västmanland / Kulturjobb / Hallstahammar Visa alla kulturjobb i Hallstahammar
2026-06-05
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Västmanlands läns museum söker en föremålsantikvarie/konservator som tillfälligt förstärker arbetsgruppen som jobbar med länsmuseets samlingar. Du kommer att arbeta inom det treåriga externfinansierade projektet Hållbar Utveckling av Samlingsförvaltningen vid Västmanlands läns museum (HUSV). Vi erbjuder ett varierande och utvecklande arbete där du får vara med och skapa goda förutsättningar för att museets föremål kan bevaras för framtida generationer. Välkommen till en arbetsplats där du är mitt i livet och samhället. Och gör skillnad varje dag. På riktigt.Publiceringsdatum2026-06-05Dina arbetsuppgifter
Vi söker en föremålsantikvarie/konservator. Som föremålsantikvarie med din specifika kompetens kommer du tillsammans med projektansvarig föremålsantikvarie arbeta med att genomföra projekt HUSV. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar: Assistera i inventering av föremål i museets kallmagasin. Bistå i arbetet med gallring och genomföra sanering och eventuella vårdåtgärder för de föremål som ska flyttas till ny lokal samt arbeta med flytten.
Om arbetsplatsen
Västmanlands läns museum är en del av Region Västmanland och finns på Karlsgatan 2 i Västerås och på WestmannaArvet i Hallstahammar. Förmålsmagasinet där du utför många av dina arbetsuppgifter finns i Hallstahammar. Läs mer om Västmanlands läns museum här: https://www.vastmanlandslansmuseum.se/
Museet driver delar av sin verksamhet i projektform och med externa medel.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
en arbetsplats för livets olika skeden
gratis träning på vårt fullt utrustade gym
friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/Kvalifikationer
Du som söker är utbildad föremålsantikvarie med konservatorskompetens eller har en likvärdig utbildning som är relevant för tjänsten. Erfarenheter av föremålsvård, gallring och flytt av föremål är mycket meriterande. Vi ser positivt på kunskaper i och erfarenhet av att arbeta med databasen Primus.
Detta är ett innehållsrikt och omväxlande arbete som passar dig som är flexibel och uthållig. Du arbetar bra med andra människor. Du är strukturerad och systematisk när du jobbar.
Anställningsvillkor
Tidsbegränsad anställning, 6 mån, 100%.
Placeringsort: Hallstahammar
Tillträde snarast enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 10 juni 2026.
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här:https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Intervjuer är planerade att ske digitalt via Plattformen Teams den 18 juni.
Skyddade personuppgifter
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vårt rekryteringssystem eller via e-post. Kontakta istället rekryterande chef eller Rekryteringsstöd mailto:rekrytering@regionvastmanland.se
som kan informera om hur du lämnar in din ansökan på ett säkert sätt. (Bifoga inga personuppgifter)
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter. Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här. Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor – där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar. Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se/
722 14 HALLSTAHAMMAR Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Länsmuseichef, Västmanlands läns museum
Jennie Schaeffer jennie.andersson.schaeffer@regionvastmanland.se +4621176210 Jobbnummer
9949007