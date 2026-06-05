I 19 söker leg sjuksköterska för tjänstgöring vid sjukvårdsgrupp i FLF FIN
Försvarsmakten / Sjuksköterskejobb / Boden Visa alla sjuksköterskejobb i Boden
2026-06-05
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Boden
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige
Just nu växer, utvecklas och utökar Försvarsmakten. Försvarsmakten är en viktig del av Vårt demokratiska samhälle, och en garant för att vi ska kunna leva våra liv i fred och frihet.
Norrbottens regemente, I19, är ett av Sveriges största regementen. I 19 har till uppgift att producera krigsförband till Norrbottensbrigaden, NmekB 19. Förbanden är specialiserade på anfallsstrid i subarktisk miljö och använder bland annat Stridsfordon 90 och Stridsvagn 122.
FLF FIN (Forward Land Forces Finland)
NmekB 19 och 191. Pbat kommer, från 2026, ha huvudsaklig inriktning att verka och tjänstgöra med en styrka inom den multinationella styrkan till FLF Finland. Som anställd vid NmekB 19 och Bodens Garnison kan du få vara en del av en historisk uppgift för garnisonen, Norrbottensbrigaden, Försvarsmakten och Sverige inom ramen för NATO.
Nuvarande planeringsinriktning är att huvuddelen av styrkebidraget blir stationerade i Boden och genomför verksamhet inom ramen för NmekB 19 och FLF FIN i både Sverige och Finland. Publiceringsdatum2026-06-05Dina arbetsuppgifter
En sjuksköterska ska med utgångspunkt från patientens individuella behov och sjukdomstillstånd, självständigt och med begränsade resurser behandla och vårda skadade, sjuka och utmattade. Befattningen innebär även att följa givna ordinationer från läkare, ibland under pressade arbetsförhållanden, i syfte att rädda livet på eller omhänderta sjuka och skadade.
Vanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska på vårdgrupp:
Genomföra resuscitering enligt <C>ABCDE
Ge omvårdnad till skadade och sjuka.
Utföra givna ordinationer.
Triagera och prioritera bland sjuka och skadade.
Ansvara för vårdgruppens läkemedel och medicintekniska utrustning, underhålla utrustningen samt se till att medicinska artiklar alltid finns på plats.
Förbereda patient inför transport och avlämnande till annan enhet.
Därtill genomför sjuksköterskan patientadministrativt arbete, både enskilt och i samarbete med andra. Arbetet består av resursplanering, patientdokumentation, nyttjande av rapportsystem samt triagering (sortering och prioritering) av patienter.
I det vardagliga arbetet ingår övningar för att förbereda inför akuta omhändertaganden. I yrkesrollen ingår stridsutbildning så att du ska kunna skydda och försvara den egna gruppen och patienter. Som sjuksköterska ska du kunna genomgå fortbildning löpande.
All verksamhet bedrivs i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen.
Kvalifikationer
KRAV
Legitimerad sjuksköterska
Minst två års klinisk erfarenhet
Militär utbildning, lägst genomförd Grundläggande Soldatutbildning (GSU).
Försvarsmedicinsk internutbildning.
B-körkort.
Godkända medicinska och fysiska tester enligt FM kravprofil.Dina personliga egenskaper
Du ska kunna arbeta bra i grupp men också självständigt och under svåra fysiska och psykiska förhållanden. Du är en bra problemlösare med god analytisk förmåga. Du ska ha en vilja att utveckla dig själv och andra. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
Militär grundutbildning motsvarande värnplikt
Tidigare arbete inom FM
Genomfört MTRB, MTRA, Prehosp hypotermi, blodtappning och akut transfusion
Militärt förarbevis LPTG, tung lastbil
Erfarenhet av prehospitalt arbete eller katastrofmedicinskt arbete
Ersättning vid medverkan i FLF FIN för I 19
Ersättningar enl FM kollektivavtal avs arbetstid och rörlighet (tjänsteresor). Detta kan ändras om ett nytt avtal rörandes utlandstjänstgöring sluts mellan parterna.
Bataljonsstridsgruppen står i kontinuerlig insatsberedskap 1–3 dygn under beredskapsperioden. För insatsberedskapen ersätts du enligt kollektivavtal, för närvarande 5 500kronor per månad.
De delar av förbandet som ställs i beredskap under NATO:s befäl omfattas också av en ytterligare tidsbegränsad löneförstärkning om 5500kr/mån under beredskapen. Totalt månadsersättning för de som ställs i beredskap under NATO:s befäl uppgår därmed till 11 000kr i tillägg, utöver grundlön.
Du beräknas genomföra ca 35–40 försvarsmaktsdygn per sex månaders period, varav huvuddelen genomförs i Finland.Övrig information
Anställningsform: Det finns möjlighet tillsvidareanställning, men också tidsbegränsad anställning endast under beredskapsperioden. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Boden
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen
Under FLF första skede kommer det förekomma kompetensbedömning och övning i stor utsträckning. Under det senare skedet av FLF finns det möjligheter att göra annat samtidigt som du står i beredskap. Det kan vara som stöd till vår Sjukvårdsskola, vår Försvarshälsa eller klinisk tjänstgöring hos regionen enligt enskild överenskommelse.
Information om rekryteringsprocessen
Alla som är aktuella för tjänsten ska genomgå tjänstbarhetsbedömning, tester och säkerhetsprövningsintervjuer.
Urval och tillsättning sker löpande och vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
För ytterligare information om befattningen och rekryteringen, kontakta i19-rekrytering-flf-fin@mil.se
Fackliga företrädare – kontaktas via 0921-34 80 00
Officersförbundet, Janne Almgren
Försvarsförbundet, Annelie Forshage
SEKO-F, Susanne Thunberg
SACO, Björn Astermo
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-10.
I 19 är ett av Sveriges största regementen med verksamhet i Boden, Kiruna, Tåme och Grubbnäsudden/Lomben. Huvudort och ledning för regementet finns i Boden. Regementets viktigaste uppgift är att bygga krigsförband och under de närmaste åren ska I 19 successivt utveckla den nya Norrbottensbrigaden. År 2028 ska regementet kunna utbilda, förrådsställa och mobilisera hela brigaden inklusive de tillhörande funktionsförbanden; ledning, fältarbeten, luftvärn och logistik. Värnpliktsutbildningen genomförs vid Norrbottens pansarbataljon som ansvarar för att utbilda och vidmakthålla förband till Norrbottensbrigaden.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
961 36 BODEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9949006