Kock
NT Group AB / Kockjobb / Säffle Visa alla kockjobb i Säffle
2025-10-22
, Åmål
, Grums
, Bengtsfors
, Hammarö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NT Group AB i Säffle
Taste of Asia är en restaurang i Säffle centrum med inriktning på asiatisk mat. Vi behöver förstärkning med en kock som kan laga asiatisk mat, gärna med kunskap om vietnameiska maträtter och sushi.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: tasteofasia2024@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NT Group AB
(org.nr 559515-1357)
Östra Storgatan 7-9 (visa karta
)
661 40 SÄFFLE Jobbnummer
9570115