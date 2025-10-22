Kock

Kock
NT Group AB / Kockjobb / Säffle
2025-10-22


Taste of Asia är en restaurang i Säffle centrum med inriktning på asiatisk mat. Vi behöver förstärkning med en kock som kan laga asiatisk mat, gärna med kunskap om vietnameiska maträtter och sushi.

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: tasteofasia2024@gmail.com

Arbetsgivarens referens för detta jobb är "kock".

Detta är ett heltidsjobb.

NT Group AB (org.nr 559515-1357)
Östra Storgatan 7-9 (visa karta)
661 40  SÄFFLE

9570115

