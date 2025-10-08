Kock
Vår styrka är att Essunga är en av Sveriges minsta kommuner! Vi arbetar på ett okomplicerat sätt över verksamhetsgränser och i nätverk med andra kommuner. Detta ger helhetsperspektiv och hanterbarhet både för medarbetare och kommuninvånare. Förändringar blir synliga i en liten kommun, vilket ger oss som arbetar tillfredställelsen av att se resultat av vårt arbete. Du har stora möjligheter att påverka och våra korta beslutsvägar ger snabba resultat. Vi hälsar dig välkommen till Essunga kommun i hjärtat av Västra Götaland. Centralorten Nossebro är en timmas bilresa från Göteborg och cirka en halvtimma från Alingsås, Vårgårda, Trollhättan och Vänersborg. Vill du veta mer om vad Skaraborg har att erbjuda i form av boende, fritidsaktiviteter och upplevelser? Besök www.livetiskaraborg.se.
Kock till Kostenheten - Tillsammans lagar vi mat med hjärta!
Är du en driven och flexibel person som söker nya utmaningar? Då kan vi ha tjänsten för dig!
Kostenheten Essunga kommun verkar för god service, gott värdskap med kunden i fokus.
Våra matgäster finns inom förskola, skola samt vård och omsorg. Totalt finns 9 kök, både tillagningskök och mottagningskök och består av 25 medarbetare som varje dag arbetar för att göra våra gäster och boende nöjda och mätta. Vi drivs av att skapa goda måltider som människor kommer ihåg och längtar efter. Varje dag lagar vi 250 portioner till vårt äldreboende och då behövs flexibilitet och arbetsglädje! Totalt lagar alla våra kök 1200 portioner om dagen tillsammans.
Vårt mål är att 90 % av maten ska lagas från grunden och att vi aktivt ökar andelen ekologiska och närodlade råvaror. Vi strävar ständigt efter utveckling och söker dig som delar vårt engagemang.Dina arbetsuppgifter
I tjänsten ingår matlagning och alla förekommande uppgifter i ett storkök. Vi hjälps åt att ta emot leveranser och hålla ordning i köket. Ett gott samarbete är en förutsättning för att lyckas i köket.
Vi söker dig som värdesätter flexibilitet och är beredd att stötta andra kök inom kommunen vid behov, exempelvis vid sjukdom eller ledighet. Du blir en viktig del av teamet tillsammans med köksmästare, kockar och måltidsbiträden - med måltidsupplevelsen i fokus.
I anslutning till köket har vi vår restaurang som vi är mycket stolta över. Där får vi möjlighet att möta några av våra gäster och får direkt respons på vår mat. Vi har öppet 365 dagar om året och jobbar efter ett 6 veckors schema. Arbetstiden är 37 timmar/vecka för en heltid.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad kock och som har erfarenhet av matlagning och goda kunskaper i dietmatlagning. Kunskaper i egenkontroll och HACCP förväntar vi oss att du har. Datavana krävs då vi jobbar i verksamhetssystem dagligen.
Som person söker vi dig som är självgående, kvalitetsmedveten och har lätt för att samarbeta.
Du tar ansvar för ditt arbete, ser möjligheter till förbättring och bidrar aktivt till utveckling. Du är van att arbeta under stressiga förhållanden. Du har ett öga för kvalitet och arbetar strukturerat, samtidigt som du är flexibel och lösningsorienterad.
God servicekänsla och samarbetsförmåga är en självklar del av din yrkesroll.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i denna rekrytering.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där du varje dag får bidra till människors välbefinnande genom god och näringsrik mat. Du blir en del av ett tryggt arbetslag med kollektivavtal och förmåner, och får möjlighet till kompetensutveckling inom området. Hos oss får du arbeta i en positiv och samarbetsinriktad miljö där arbetsglädje och yrkesstolthet står i fokus.Övrig information
Helgarbete var tredje helg. Körkort är ett krav.
Goda kunskaper i svenska både i tal och skrift.
Intervjuer kan komma att påbörjas under ansökningstiden.
