Kock
2025-10-03
Vi söker kock till vårt team
Brinner du för att laga mat från grunden och vill arbeta i ett à la carte-kök med högt tempo? Vi söker dig som är flexibel, nytänkande och som vill bidra till att varje tallrik som lämnar köket håller högsta kvalitet och ger gästen en minnesvärd upplevelse.
Förutom à la carte-servering erbjuder vi även kvällsbuffé på vardagar, samt ordnar minnesstunder, catering och luncher.
Vi söker dig som är:
En lagspelare som lätt samarbetar med både kollegor i köket och övrig personal
Självständig och ansvarstagande när det behövs
Positiv, arbetsvillig och stresstålig
Intresserad av att utvecklas och bidra med nya idéer
Arbetstider:
Främst eftermiddagar, kvällar och helger, men dagtid kan förekomma.
Vi driver två hotell och restauranger, vilket innebär varierande arbetsuppgifter och goda möjligheter till utveckling.
Vi erbjuder:
Tjänst på heltid eller deltid, efter överenskommelse
Trygga anställningsvillkor genom kollektivavtal
Vi rekryterar löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
E-post: info@hotelsinpajala.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bykrogen Kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Md i Pajala AB
(org.nr 556655-1700), https://laplandhotel.se/
Soukolovägen 2 (visa karta
)
984 31 PAJALA Arbetsplats
Mat & Bar Bykrogen Jobbnummer
9539970