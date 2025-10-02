Kock
2025-10-02
Restaurang FUN i Mölndal.
Vi söker dig som vill jobba heltid/deltid! Vi erbjuder bra lön och villkor för rätt person!
Vi söker dig som kan hantera luckan självständigt och har erfarenhet av arbete inom asiatisk mat med lunch & a la carte.
Du kommer arbeta i ett team med duktiga medarbetare med hög ambition och ett brinnande intresse för mat!
Vi har en god stämning på jobbet och man skall tycka det är roligt att komma hit varje dag! Du kommer arbeta självständigt eller under ledning av andra medarbetare med förberedelser och presentation av olika nudelrätter, bao buns, currygrytor och massa mer mat från sydost asien
Du behöver absolut inte komma från asien för att bli en del av oss. Vi söker dig som är duktig, kan jobba självständigt, lär dig snabbt, vill utvecklas inom ditt yrke och har stor passion för mat!
Pedagogen Park i Mölndal
Bra arbetstider och möjlighet till bra lön för rätt person!
Skicka din ansökan till work@fundining.se
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
Via mail
E-post: work@fundining.se Omfattning
