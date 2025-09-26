Kock
Rost öppnade 2006 och har sedan dess utvecklats till en av Umeås populäraste lunchrestauranger. Vi gör utökar nu konceptet med kvällsöppet onsdag-lördag och söker i samband med det förstärkning med ytterligare 2 kockar.
Vi är en vegetarisk restaurang/kafé med fokus på vällagad vegetarisk mat, sallader, egna bakverk och gott kaffe.
Vi vill alltid hålla en hög kvalitet på det vi gör, mat, bakverk, kaffe, drycker, miljö och naturligtvis service.
Vi vill skapa en trevlig arbetsmiljö för våra medarbetare och att det ska vara kul att gå till jobbet.
Den vi söker har en kock utbildning eller motsvarande antal års erfarenhet i ett restaurangkök. Älskar smaker, laga mat, baka & goda drycker. Gillar ett högt tempo, är van att jobba självständigt, är noggrann och en god arbetskamrat. Du förväntas ha en varierande arbetstid och jobba både dagtid och kvällar samt vissa helger.
Vi är ett litet team som jobbar tillsammans låter detta intressant så hör genast av dig!
E-post: jobb@rost.nu Arbetsgivarens referens
