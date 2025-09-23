Kock

Evolushi looking for a sushi chef for our operation on teatergatan in Gothenburg. You will take part in a team to create uniqe sushi for lunch and evening service.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

